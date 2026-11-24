🏆 ÇUKUROVA MEDENİYETLER KUPASI’NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU! 🥋

Çukurova Medeniyetler Kupası Minikler ve Yıldızlar Tarihi Karate Şampiyonası 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde Adana Sarıçam Asım Savaş Spor Salonunda düzenlendi.

Müsabakalar kapsamında, en çok madalya kazanan antrenörlerimize ve genel klasmanda başarı elde eden kulüplere kupalarını takdim edildi.

🏆 GENEL KLASMANDA DERECE ELDE EDEN KULÜPLER

* Yeni Yıldız Spor Kulübü MERSİN 🇹🇷

* Viranşehir Spor Kulübü ŞANLIURFA 🇹🇷

* Antakya Belediyesi Spor Kulübü HATAY🇹🇷

* Ali İrek Spor Kulübü ADANA 🇹🇷

🏅 EN ÇOK MADALYA KAZANAN ANTRENÖRLER

🥇 Adnan Kuzu – ANTAKYA Belediyesi Spor Kulübü

🥈 Ömer Gürevin – ADANA Karate Spor Kulübü

🥉 Umut Sarıca – MERSİN Yeni Yıldız Spor Kulübü

🏅 Yasin Sarıdoğan – ADANA Fitline Spor Kulübü

Başarı gösteren tüm antrenörlerimizi, sporcularımızı ve kulüplerimizi tebrik ediyor; organizasyonumuza katılım sağlayan tüm misafir kulüplerimize teşekkür ediyoruz.

Çukurova’da dostluk, kardeşlik ve karate ruhu kazandı! 🥋🏆