Çukurova Medeniyetler Kupası’nda Ödüller Sahiplerini Buldu!
🏆 ÇUKUROVA MEDENİYETLER KUPASI’NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU! 🥋
Çukurova Medeniyetler Kupası Minikler ve Yıldızlar Tarihi Karate Şampiyonası 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde Adana Sarıçam Asım Savaş Spor Salonunda düzenlendi.
Müsabakalar kapsamında, en çok madalya kazanan antrenörlerimize ve genel klasmanda başarı elde eden kulüplere kupalarını takdim edildi.
🏆 GENEL KLASMANDA DERECE ELDE EDEN KULÜPLER
* Yeni Yıldız Spor Kulübü MERSİN 🇹🇷
* Viranşehir Spor Kulübü ŞANLIURFA 🇹🇷
* Antakya Belediyesi Spor Kulübü HATAY🇹🇷
* Ali İrek Spor Kulübü ADANA 🇹🇷
🏅 EN ÇOK MADALYA KAZANAN ANTRENÖRLER
🥇 Adnan Kuzu – ANTAKYA Belediyesi Spor Kulübü
🥈 Ömer Gürevin – ADANA Karate Spor Kulübü
🥉 Umut Sarıca – MERSİN Yeni Yıldız Spor Kulübü
🏅 Yasin Sarıdoğan – ADANA Fitline Spor Kulübü
Başarı gösteren tüm antrenörlerimizi, sporcularımızı ve kulüplerimizi tebrik ediyor; organizasyonumuza katılım sağlayan tüm misafir kulüplerimize teşekkür ediyoruz.
Çukurova’da dostluk, kardeşlik ve karate ruhu kazandı! 🥋🏆