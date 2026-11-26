İNGİLİZ MMA ŞAMPİYONU DAKOTA DITCHEVA, BULGARİSTAN’A ÇIKARMA YAPTI!

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İngiltere doğumlu olmasına rağmen Bulgar kökleriyle güçlü bağlarını sürdüren MMA şampiyonu Dakota Ditcheva, Bulgariztan’a çıkarma yaptı!

Bulgaristan ziyareti kapsamında resmi temaslardan spor etkinliklerine kadar birçok programa katıldı.

Bulgaristan Gençlik ve Spor Bakanı Encho Keryazov ile Sofya’da bir araya gelen Ditcheva, ailesinin de katıldığı görüşmede kariyer hedeflerini paylaştı. Başarılı dövüşçü, gelecekte Bulgaristan’da bir organizasyonda dövüşmek istediğini ifade ederek ülkeye olan bağlılığını vurguladı.

Ziyaret kapsamında Samokov’da dünya şampiyonu Bulgar güreşçi Bilyana Dudova ile ortak antrenman yapan Ditcheva, boks ve güreş çalışmalarına katıldı. Genç sporcularla da buluşan yıldız isim, Sofya’da düzenlenen ücretsiz MMA seminerinde deneyimlerini paylaşarak yeni nesil yeteneklere tavsiyelerde bulundu.

Ditcheva’nın Bulgaristan programının önemli duraklarından biri de MAX FIGHT 67 organizasyonu oldu. Organizasyon komitesinin davetlisi olarak ülkeye gelen başarılı sporcu, 28 Kasım’da Burgaz’daki Mladost Spor Salonu’nda gerçekleşecek galaya resmi onur konuğu olarak katılacak.

Şu ana kadar Bulgaristan’da profesyonel bir MMA maçına çıkmış olduğuna dair bilgi bulunmazken, Ditcheva’nın gelecekte Bulgar seyircisi önünde dövüşme isteğini açıkça dile getirmesi spor kamuoyunda heyecan yarattı. Sporcu, sosyal medya paylaşımlarında da Bulgaristan’ın doğal güzelliklerine, günlük yaşamına ve geleneksel mutfağına sıkça yer veriyor.

Babası Bulgar olan Dakota Ditcheva, Bulgaristan ile olan bağlarını sadece spor etkinlikleriyle sınırlı tutmuyor. Ünlü dövüşçü, ailesiyle birlikte ülkeyi düzenli olarak ziyaret ediyor. Eylül ayında Rila Dağları’ndaki ünlü Yedi Rila Gölleri bölgesinde doğa yürüyüşü yapan Ditcheva, memleketi Samokov ve kış turizminin önemli merkezlerinden Borovets’te de akrabalarıyla vakit geçirdi.

Bulgaristan’ı evi olarak gördüğünü dile getiren Ditcheva, hem İngiliz hem de Bulgar kimliğiyle gurur duyduğunu belirtiyor. Dövüşlerine İngiltere ve Bulgaristan bayraklarıyla çıkan başarılı sporcu, ülkeye sık sık geldiğini ve birazda Bulgarca konuşabildiğini de ifade ediyor.