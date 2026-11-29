TÜRKİYE YILDIZLAR LİGİ FERHAT DİLEK FİNAL ETABI’NDA KUŞAK KLASMANLARI BELLİ OLDU

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

İstanbul’da 27-29 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Sportoto Türkiye Yıldızlar Ligi Ferhat Dilek Final Etabı’nda Sarı-Turuncu ve Mavi-Yeşil Kuşak genel klasmanlarında derece elde eden kulüp ve isimler açıklandı.

İSTANBUL – Sportoto Türkiye Yıldızlar Ligi Ferhat Dilek Final Etabı’nda Sarı-Turuncu ve Mavi-Yeşil Kuşak genel klasmanlarında dereceye giren kulüpler ve isimler belli oldu. 27-29 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyonda iki kuşak kategorisinde başarılı performans sergileyen kulüpler sıralamadaki yerlerini aldı.

Sarı-Turuncu Kuşak Klasmanı

Sarı-Turuncu Kuşak genel klasmanında Emrah Uygur Spor Akademisi Spor Kulübü birinciliği elde etti.

Kategoride İstanbul Karateciler Derneği Spor Kulübü ikinci sırada yer alırken, 1964 Havuzbaşı Spor Kulübü ve Seçkin Can (Kişisel) üçüncülüğü paylaştı.

Sarı-Turuncu Kuşak Genel Klasmanı:



1. Emrah Uygur Spor Akademisi Spor Kulübü

2. İstanbul Karateciler Derneği Spor Kulübü

3. 1964 Havuzbaşı Spor Kulübü

4. Seçkin Can (Kişisel)

Mavi-Yeşil Kuşak Klasmanı

Mavi-Yeşil Kuşak genel klasmanında ise İstanbul Karateciler Derneği Spor Kulübü ilk sırada yer aldı.

1964 Havuzbaşı Spor Kulübü ikinci olurken, Sivas Gücü Belediye Spor Kulübü ile Burak Uygur Spor Akademi Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti.

Mavi-Yeşil Kuşak Genel Klasmanı:

1. İstanbul Karateciler Derneği Spor Kulübü

2. 1964 Havuzbaşı Spor Kulübü

3. Sivas Gücü Belediye Spor Kulübü

4. Burak Uygur Spor Akademi Spor Kulübü

Sporcu ve Antrenörlere Tebrik

İstanbul Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen final etabında derece elde eden kulüpler, sporcular ve antrenörler tebrik edildi.

Organizasyon kapsamında başarı gösteren sporcuları yetiştiren antrenörler ile bu başarıda emeği bulunan kulüplere teşekkür edilerek başarılarının devamı dilendi.

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TÜRKİYE YILDIZLAR LİGİ FERHAT DİLEK FİNAL ETABI’NDA KUŞAK KLASMANLARI BELLİ OLDU Haber: Muhammet K. GÜLŞEN İstanbul’da 27-29 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Sportoto Türkiye Yıldızlar Ligi Ferhat Dilek Final Etabı’nda Sarı-Turuncu ve Mavi-Yeşil Kuşak genel klasmanlarında derece elde eden kulüp ve isimler açıklandı.