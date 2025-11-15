MISIRLI GENÇ KARATECİ NASIL ÖLDÜ?

Değerli antrenör/öğretmen meslektaşlarım ve birbirinden kıymetli okurlarım;

Uzun bir süredir yayınlamayı ve camiamızı haberdar etmeyi düşündüğüm bu üzücü olayı sizlerle paylaşmayı çok istedim.

Türk Karate camiasına duyurmayı kendime görev edindiğim ve adeta bir ‘ev ödevi’ yaptığım yazımı bugün nihayet hazırlayıp toparlayabildim. Bu geçikmeden dolayı öncelikle sizlerden özür diliyorum.

Bu aşağıya tercümesini aktardığım yazımız resmi bir açıklamadır ve hem federasyonumuz olan Türkiye Karate Federasyonuna ve hem de camiamızın kıymetli antrenörlerine duyurulması gereken bence çok önemli bir olay/konudur.

Aynen şöyle başlıyor metin;

‘’Uluslararası Karate Federasyonu, uluslararası spor kuruluşları ve dünyanın tüm kesimlerine, insan hakları ve çocuk hakları konusunda kanıtlarla belgelenmiş resmi bir açıklamadır.’’

Konu: Mısır’da düzenlenen resmi bir turnuvada, çocuk kahraman şehit Yusuf Ahmed Mustafa’nın belgelenmiş ağır bir ihmal sonucu ölümü. (Mısır Karate Federasyonu tarafından ihmalkarlık sonucu şehit ilan edilmesi.)

Olay detayları:

17 yaş altı resmi Karate turnuvası bu yıl 4 Şubat 2025’te İskenderiye’de düzenlendi.

Karate sporcusu ve yarışmacı Yusuf Ahmed Mustafa, 10 Şubat 2025’te turnuva sırasında yaralandı ve 21 Mart 2025’teki ölümüne kadar 41 gün boyunca komada kaldı.

Soruşturmalarla kanıtlanan ciddi ihlaller:

1. Neredeyse hiç bir tıbbi önlem ve bakım yok:

Turnuvaya beş tribüne dağılmış yüzlerce oyuncu katıldı ve toplamda beş eş zamanlı-aynı anda- maçlar yapıldı.

Saha sağlık ekibi, iki lisanssız fizyoterapi öğrencisinden(!) oluşuyordu. Bunlar Uluslararası Karate Federasyonu’nun talimatlarına uygun mu? Kesinlikle değil.

2. Tıbbi komiteye niteliksiz bir kişinin atanması:

Tıbbi sağlık komitesine, spor yaralanmaları konusunda uzman olmayan ve dokuz yıl önce Mısır Karate Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu tarafından ücret karşılığında atanan bir ‘GYNECOLOGIST’(!!!)kadın doğum uzmanı-jineokolog(!!!) başkanlık ediyordu.

3. Yaralı kişinin-sporcunun- uygunsuz, yasadışı taşınması/nakli:

Yusuf, turnuva alanından yoğun bakım donanımlı bir ambulans yerine cenaze arabasıyla taşınarak hayatta kalma şansını yitirdi.

Resmi Kanıtlar:

Mısır Cumhuriyet Savcılığı ve Adli Tıp Kurumu tarafından atanan üçlü komitenin raporunda; Mısır Karate Federasyonu’nun işlediği tıbbi ve organizasyonel ihmali kınandı ve Mısır Karate Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu’nu sorumlu tuttu.

Adli tıp raporu, ilk yardım ve özel bakımın sağlanmasındaki gecikmenin, oluşan yaralanmanın ağırlaşmasına ve sporcunun ölümüne yol açtığını kanıtladı.

Dava, Mısır Cumhuriyet Savcılığı ve Mısır yargısı tarafından resmen tescil edilmiştir. Sadece Mısır Karate Federasyonu Tıp Komitesi Başkanı, İskenderiye Bölge Başkanı ve Müsabaka Komitesi Başkanı üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Temyiz duruşmaları 20 Eylül 2025 tarihinde yapılacaktır. Mısır Karate Federasyonu Başkanı ve Uluslararası ve Afrika Karate Federasyonları ve konseylerinin üyesi olan Mohamed Mahrous El-Dahrawy hakkında bugüne kadar herhangi bir soruşturma yapılmamıştır.

Uluslararası Taleplerimiz:

1. Soruşturmalar tamamlanana ve sorumlular hesap verene kadar Mısır Karate Federasyonu’nun spor faaliyetleri askıya alınmalı veya federasyonun işlerini yönetecek bir kurul atanmalıdır.

2. Uluslararası Karate Federasyonu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve çocuk ve insan hakları konusunda uzmanlaşmış ilgili uluslararası kuruluşların gözetiminde uluslararası bir soruşturma başlatılmalıdır.

3. Suçlu olan sağlık komitesini atamakla görevli Mısır Karate Federasyonu Başkanı görevden alınmalı ve sorumlu tutulmalıdır.

4. Reşit olmayan oyuncuları korumak için bağlayıcı uluslararası düzenlemeler oluşturulmalı ve tüm turnuvalarda uzman sağlık ekipleri ve donanımlı ilk yardım tesislerinin bulunması mutlaka sağlanmalı.

Fatih İNCE

Chief Instructor, 5.Dan

TOGKF/TÜRKİYE

NOT: Şehit Yusuf Ahmed Mustafa’nın babasının WKF’ye şikayet dilekçesini yer kalmadığı için bir sonraki yazı konusu yapacağım inşaallah. (Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)