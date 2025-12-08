YOUSSEF AHMED MUSTAFA’NIN BABASININ DÜNYA KARATE FEDERASYONU’NA (WKF) ŞİKAYETİ:

Youssef Ahmed Mustafa’nın babasının Dünya Karate Federasyonu’na (WKF) şikayeti:

2025 Gençlik kamplarına antrenörlerinizin ve yıldızlarınızın katılımıyla övünürken ve sporu geliştirme çabalarınızı övgüyle karşılarken, insan onurunun ve ahlaki sorumluluğun da birbirinden ayrılamaz olduğunu hatırlatırız.

Mısırlı karateci Yusuf Ahmed Mustafa adlı çocuk şehit’in 17 Yaş altı Cumhuriyet Şampiyonası sırasında sizin tarafınızdan tanınan ve sizin şemsiyeniz altında resmi bir şampiyonada hayatını kaybetmesini kasıtlı ve ısrarla görmezden gelmeniz, sessiz kalmayı seçen herkes için ahlaki bir utançtır.

Bu felakete yol açan ağır tıbbi ve kurumsal ihmaller hakkında size/WKF’e resmi, belgeli şikayetler iletildi. Ancak, onurunu ve değerlerini temsil ettiğinizi iddia ettiğiniz bir sporda masum bir çocuğun hayatını kaybetmesine rağmen, herhangi bir yorum veya işlem yapmadınız, bir soruşturma başlatmadınız veya bir araştırma komitesi bile oluşturmadınız!

Bu saygısızlık, ancak en temel güvenlik ve spor onurunun ihlalinin bir tür örtülü kabulü olarak okunabilir. Sessizliğiniz, bu trajediye sebep olanların ihmalinden daha az vahim değildir.

Bu sorumsuz tavrınız ışığında, WKF-Dünya Karate Federasyonu’nu sporcu Youssef Ahmed Mustafa’nın ölümündeki ihmalini ve kasıtlı kayıtsızlığını ve Mısır Karate Federasyonu’na karşı herhangi bir denetim veya disiplin cezası vermemesini kanıtlamak için Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) resmi bir şikayette bulunduğumu duyuruyorum. Bu durum, uluslararası yasaları, spor ahlakı ve en temel adalet standartlarını ihlal etmektir.

Sizi ahlaki ve sportif sorumluluğunuzdan sorumlu tutuyor ve spor adaletinin ödüller ve eğitim kamplarıyla sınırlı olmadığını hatırlatıyoruz. Yaşam hakkına saygı göstermekle, ihmalkar davrananları sorumlu tutmakla ve mağdurları savunmakla başlar.

Şehit düşen kahraman Youssef Ahmed Mustafa,sporcular/oyuncular listesinde bir numara veya geçici bir isim değildi. O, sizin WKF bayrağınız altında ve KARATE sporunuz adına öldürülen yükselen bir Mısır rüyasıydı.

Tarihin, özgür halkların ve uluslararası spor camiasının bu sessizliğe merhamet etmeyeceğini teyit ediyoruz. Sizden, felaketin boyutlarına ulaşacak ve sizin gözetiminiz altında anlamını yitiren koruma ve gözetim sistemlerine olan güveni yeniden tesis edecek bir duruş bekliyoruz.

Adalet zaman geçtikçe yok olmaz ve gerçekler, sessizlikle unutulmaz.

(AHMED MOUSTAFA MOHAMED, Şehid Youssef Ahmed’in babası)

Fatih İNCE

Chief Instructor, 5. Dan

TOGKF/TÜRKİYE

