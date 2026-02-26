YURT DIŞI TÜRKLERİ KARATE FEDERASYONU (YTKF) KURUCU BAŞKANI İLHAN DEĞİRMENCİ İSTİFA ETTİ

Yurt Dışı Türkleri Karate Federasyonu (YTKF) Kurucu Başkanı İlhan Değirmenci yürüttüğü başkanlık görevinden istifa etti.

Başkan İlhan Değirmenci yaptığı yazılı açıklamasında, “YTKF yönetiminde fırsat eşitliği” konusunda görmüş olduğum lüzum üzerine, halihazırda YTKF’de sürdürmüş olduğum Genel Başkanlık görevimden 26.02.2026 tarihinden itibaren istifa etmiş bulunmaktayım” dedi.

Yurt Dışı Türkleri Karate Federasyonu’nun kurucu ve mevcut başkanı olan İlhan Değirmenci, federasyonun kurumsal yapısını güçlendirmenin yanında yurt dışında karate çalışan sporcularımızı bir çatı altında toplamak ve düzenlenecek aktiviteler ile güçlü bir yapı için çalışıyordu.

Başkan Değirmenci’nin istifası bir görev değişimi olarak görüldü!

Başkan ifadesinde, “Kurumsal kimliğini markalaştıracak, üstlenmiş olduğumuz kurumsal vizyonumuza bizleri çok daha erken eriştirebileceğine inandığım genç kardeşlerime devrediyorum.” görüşlerine yer verdi.

Açıklamada, Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Yurt Dışı Türkleri’nden sorumlu Asbaşkan Sayın Ömer’HABEŞ’in bilgileri dahilinde) 26.02.2026 tarihinden itibaren istifa edildiğine yer verildi.

Ayrıca, Başkan İlhan Değirmenci ekip arkadaşlarına hitaben, “Yurt Dışı Türkleri Karate Federasyonu (YTKF) Başkanlık görevine geldiğim günden itibaren, birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarımın bana vermiş oldukları desteklerinden ötürü, kendilerine çok teşekkür ediyorum.” dedi.