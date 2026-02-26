SON DAKİKA!
İrlandalı dövüşçü Conor McGregor, sosyal medyada paylaştığı ve daha sonra sildiği bir gönderiyle, uzun zamandır beklenen UFC'ye dönüşüne dair bir kez daha ipucu verdi.
CONOR McGREGOR DÖNÜŞÜNE DAİR İPUCU VERDİ!
CONOR McGREGOR DÖNÜŞÜNE DAİR İPUCU VERDİ!
SAVAŞ SANATLARI SPORLARINDA HER DEM BAŞARILI ve FORM’DA OLMAK
SAVAŞ SANATLARI SPORLARINDA HER DEM BAŞARILI ve FORM’DA OLMAK
Milli Takım Kampında Gelecek Şekillendi
Milli Takım Kampında Gelecek Şekillendi
BALIKESİR’DE KIRKLARELİ RÜZGÂRI: İKİ BRONZ, BİR TÜRKİYE HEDEFİ
BALIKESİR’DE KIRKLARELİ RÜZGÂRI: İKİ BRONZ, BİR TÜRKİYE HEDEFİ
TATAMİDE YENİ BİR YÜKSELİŞ: EFE GÜNSEVEN BÜYÜKLERDE İLK ADIMINI ATTI
TATAMİDE YENİ BİR YÜKSELİŞ: EFE GÜNSEVEN BÜYÜKLERDE İLK ADIMINI ATTI
AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI ÖZGÜVEN İNŞASI: KARATE İLE GÜÇLÜ VE BARIŞÇIL BİREYLER YETİŞTİRMEK
AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI ÖZGÜVEN İNŞASI: KARATE İLE GÜÇLÜ VE BARIŞÇIL BİREYLER YETİŞTİRMEK
Tataminin Sessiz Gücü: Kamil Uci Gözünü Yeniden Balkan Tacına Dikti
Tataminin Sessiz Gücü: Kamil Uci Gözünü Yeniden Balkan Tacına Dikti
VETERANLARDA YARIŞTI, PERFORMANSI İLE TAKDİR ALDI
VETERANLARDA YARIŞTI, PERFORMANSI İLE TAKDİR ALDI
Tatamide Aile İmzası: Halıcılar Manisa’da Zirveyi Zorladı
Tatamide Aile İmzası: Halıcılar Manisa’da Zirveyi Zorladı
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞITSPOR KARATE TAKIMI ZİRVEYİ BIRAKMIYOR!
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞITSPOR KARATE TAKIMI ZİRVEYİ BIRAKMIYOR!

YTKF KURUCU BAŞKANI İLHAN DEĞİRMENCİ İSTİFA ETTİ

YTKF KURUCU BAŞKANI İLHAN DEĞİRMENCİ İSTİFA ETTİ
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

YURT DIŞI TÜRKLERİ KARATE FEDERASYONU (YTKF) KURUCU BAŞKANI İLHAN DEĞİRMENCİ İSTİFA ETTİ

İlhan Değirmenci

İlhan Değirmenci

Yurt Dışı Türkleri Karate Federasyonu (YTKF) Kurucu Başkanı İlhan Değirmenci yürüttüğü başkanlık görevinden istifa etti.

Başkan İlhan Değirmenci yaptığı yazılı açıklamasında, “YTKF yönetiminde fırsat eşitliği” konusunda görmüş olduğum lüzum üzerine, halihazırda YTKF’de sürdürmüş olduğum Genel Başkanlık görevimden 26.02.2026 tarihinden itibaren istifa etmiş bulunmaktayım” dedi.

Yurt Dışı Türkleri Karate Federasyonu’nun kurucu ve mevcut başkanı olan İlhan Değirmenci, federasyonun kurumsal yapısını güçlendirmenin yanında yurt dışında karate çalışan sporcularımızı bir çatı altında toplamak ve düzenlenecek aktiviteler ile güçlü bir yapı için çalışıyordu.

Başkan Değirmenci’nin istifası bir görev değişimi olarak görüldü!

Başkan ifadesinde, “Kurumsal kimliğini markalaştıracak, üstlenmiş olduğumuz kurumsal vizyonumuza bizleri çok daha erken eriştirebileceğine inandığım genç kardeşlerime devrediyorum.” görüşlerine yer verdi.

Açıklamada, Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Yurt Dışı Türkleri’nden sorumlu Asbaşkan Sayın Ömer’HABEŞ’in bilgileri dahilinde) 26.02.2026 tarihinden itibaren istifa edildiğine yer verildi.

Ayrıca, Başkan İlhan Değirmenci ekip arkadaşlarına hitaben, “Yurt Dışı Türkleri Karate Federasyonu (YTKF) Başkanlık görevine geldiğim günden itibaren, birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarımın bana vermiş oldukları desteklerinden ötürü, kendilerine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

ETİKETLER:
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.