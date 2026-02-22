SON DAKİKA!
MİLLİ ESKRİMCİ ALARA ATMACA AVRUPA ŞAMPİYONU
TATAMİDE YENİ BİR YÜKSELİŞ: EFE GÜNSEVEN BÜYÜKLERDE İLK ADIMINI ATTI
AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI ÖZGÜVEN İNŞASI: KARATE İLE GÜÇLÜ VE BARIŞÇIL BİREYLER YETİŞTİRMEK
Tataminin Sessiz Gücü: Kamil Uci Gözünü Yeniden Balkan Tacına Dikti
VETERANLARDA YARIŞTI, PERFORMANSI İLE TAKDİR ALDI
Tatamide Aile İmzası: Halıcılar Manisa’da Zirveyi Zorladı
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞITSPOR KARATE TAKIMI ZİRVEYİ BIRAKMIYOR!
ÜNİVERSİTELER ARASI MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI BURDUR’DA BAŞLADI
JUDO BÜYÜKLER MİLLİ TAKIMIMIZ LJUBLİANA AVRUPA AÇIK’TA MÜCADELE VERİYOR!
ELAZIĞLI SPORCULARDAN TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA BÜYÜK BAŞARI
BALIKESİR’DE KIRKLARELİ RÜZGÂRI: İKİ BRONZ, BİR TÜRKİYE HEDEFİ

BALIKESİR’DE KIRKLARELİ RÜZGÂRI, İKİ BRONZ, 

21–22 Şubat 2026 tarihlerinde Balıkesir’de düzenlenen Okul Sporları Gençler B Karate Grup Müsabakaları, 16 ilden 150 sporcunun katılımıyla büyük heyecana sahne oldu. Tatamide kıyasıya mücadelenin yaşandığı organizasyonda Kırklareli Gençlik Spor Kulübü sporcuları, sergiledikleri performansla dikkat çekti.

Kırklareli TOBB Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşenur Edis, 48 kilogram kategorisinde güçlü rakiplerini geride bırakarak üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı. Disiplinli mücadelesi ve kararlı duruşuyla öne çıkan genç sporcu, iline önemli bir derece kazandırdı.

Bir diğer başarılı isim, Kırklareli TOBB Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Ecrin Özmen oldu. +66 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Özmen, zorlu karşılaşmaların ardından üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Gösterdiği azim ve mücadele gücü, tribünlerden alkış aldı.

Elde edilen bu derecelerle birlikte her iki sporcumuz da Mart ayı sonunda düzenlenecek Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti. Kırklareli’ni gururla temsil eden genç karateciler, şimdi gözünü Türkiye finallerine çevirdi.

Başarılı sporcularımızı, fedakârlıklarıyla her zaman yanlarında olan ailelerini ve emeği geçen antrenörlerini tebrik ediyor, Türkiye Şampiyonası’nda üstün başarılar diliyoruz.

