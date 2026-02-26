CONOR McGREGOR DÖNÜŞÜNE DAİR İPUCU VERDİ!

F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

İrlandalı dövüşçü Conor McGregor, sosyal medyada paylaştığı ve daha sonra sildiği bir gönderiyle, uzun zamandır beklenen UFC’ye dönüşüne dair bir kez daha ipucu verdi.

Conor McGregor, daha sonra sildiği bir gönderide, “adı sanı duyulmamış” bir rakibe karşı UFC’ye dönüşünü kabul etti.

McGregor, Temmuz 2021’de UFC 264’te Dustin Poirier’e yenildiği sırada bacağını kırdığından beri kafesten uzak kaldı. Dövüşçü, 14 Haziran’da yapılması planlanan Beyaz Saray etkinliğinde geri dönüş yapmayı hedefliyor.

Haftanın başlarında, 37 yaşındaki oyuncu kendisine bir rakip ve bir maç tarihi teklif edildiğini ve ikisini de kabul ettiğini açıklamıştı.

Haziran 2024’de Michael Chandler maçı yalan oldu!

McGregor’ın Haziran 2024’te UFC 303’te Michael Chandler ile karşılaşması planlanıyordu.

Ancak, antrenman sırasında ayak parmağı kırılınca maç iptal edildi ve bu kararda ortopedi cerrahinin doğru karar verdiğini söylendi.

Yaşanan bu sakatlığın ardından ayağının ciddi şekilde şiştiği ve Bellator etkinliğinde terlik giymek zorunda kaldığı görülmüştü.

UFC Başkanı Dana White, ayak parmağı kırılan eski şampiyon Conor McGregor’ın en erken kasımda döneceğini ima etmiş fakat bu olmamıştı.

McGregor için plan tutmadı ve sekizgene dönemedi…

Dövüşçü, yalnızca tek bir maçla yetinmeyeceğini belirtmiş 2024 yılı için de iddialı bir plan ortaya koymuştu. McGregor, Chandler karşılaşmasının ardından sekizgende yeniden boy göstermek istediğini ifade ederek Justin Gaethje ile karşılaşmayı hedeflediğini söyledi. İrlandalı sporcu açıklamasında, “Önce Chandler, ardından Gaethje ve son olarak Diaz ile üçleme” sözleriyle planını net şekilde ortaya koymasına rağmen Plan tutmadı ve sekizgene dönemedi.

Carlos Prates, adının anılmasından memnuniyet duydu

UFC velter sıklet dövüşcülerinden Carlos Prates, olası rakibi Connor McGregor hakkında konuşarak gerekirse unvan maçına hazır olduğunu söyledi.

Brezilyalı dövüşçü, henüz UFC’den resmi bir teklif almadığını belirtirken Jack Della Maddalena ve Conor McGregor isimlerini gündeme getirdi ve hazır olduğunu söyledi.

Carlos Prates, UFC’den henüz bir teklif almamış olmasına rağmen isminin anılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Brezilyalı sporcu, onunla dövüşmenin büyük bir onur olduğunu ifade ederek şampiyonluk maçı şansı getirecek bir karşılaşma istediğini belirtti.

Beyaz Saray etkinliği 14 Haziran 2026’da gerçekleşecek

UFC White House, Ultimate Fighting Championship tarafından düzenlenen ve 14 Haziran 2026’da Amerika Birleşik Devletleri, Washington DC’deki Beyaz Saray’ın Güney Çimliği’nde gerçekleşecek.