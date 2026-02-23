SON DAKİKA!
Haber: Vasfi AŞÇI... Türk karatesinde istikrarın adı bir kez daha değişmedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Karate Takımı, Türkiye Genel Klasmanında üst üste dördüncü kez şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya daha imza attı.
BALIKESİR’DE KIRKLARELİ RÜZGÂRI: İKİ BRONZ, BİR TÜRKİYE HEDEFİ
TATAMİDE YENİ BİR YÜKSELİŞ: EFE GÜNSEVEN BÜYÜKLERDE İLK ADIMINI ATTI
Tataminin Sessiz Gücü: Kamil Uci Gözünü Yeniden Balkan Tacına Dikti
Tatamide Aile İmzası: Halıcılar Manisa’da Zirveyi Zorladı
ELAZIĞLI SPORCULARDAN TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA BÜYÜK BAŞARI
KUŞADASI RİTMİK ADA SPOR KULÜBÜ’NE GURUR VEREN DAVET
KUŞADASI RİTMİK ADA SPOR KULÜBÜ
MALATYA’DA WUSHU KUNG FU ŞAMPİYONASI YAPILDI, DEPREM ŞEHİTLERİMİZ ANILDI
İstanbul Tatamisinde Zirve Değişmedi: Hüseyin Baş Spor Kulübü Yine Lider
Süper Amatör’de Düşme Hattı Son Haftada Netleşti
MİLLİ ESKRİMCİ ALARA ATMACA AVRUPA ŞAMPİYONU

Milli Eskrimci Alara Atmaca Avrupa Şampiyonu
.

Haber Merkezi

Gürcistan’ın Tiflis kentinde gerçekleşen Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası’nda ay-yıldızlı sporcumuz Alara Atmaca, flöre kategorisinde Altın madalyaya kazandı.

Finalde Romanyalı rakibi Adoch Alexandra ile karşı karşıya gelen Atmaca, mücadeleyi 15-8’lik skorla kazanarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Açılış gününü şampiyonlukla kapatırken, ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırdık ve İstiklal Marşımızı tüm Avrupa’ya dinlettik!

