MİLLİ ESKRİMCİ ALARA ATMACA AVRUPA ŞAMPİYONU

Milli Eskrimci Alara Atmaca Avrupa Şampiyonu
Haber Merkezi
Gürcistan’ın Tiflis kentinde gerçekleşen Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası’nda ay-yıldızlı sporcumuz Alara Atmaca, flöre kategorisinde Altın madalyaya kazandı.
Finalde Romanyalı rakibi Adoch Alexandra ile karşı karşıya gelen Atmaca, mücadeleyi 15-8’lik skorla kazanarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
Açılış gününü şampiyonlukla kapatırken, ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırdık ve İstiklal Marşımızı tüm Avrupa’ya dinlettik!