TÜRKİYE GRAPPLING FEDERASYONU GENEL BAŞKAN VEKİLİ NİNÜFER YURTOĞLU’DAN BAYRAM MESAJI

Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye Grappling Federasyonu Genel Başkan Vekili Ninüfer Yurtoğlu, mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle bir tebrik mesajı yayımlayarak tüm İslam aleminin ve grappling camiasının bayramını kutladı.

Türkiye Grappling Federasyonu Genel Başkan Vekili Ninüfer Yurtoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda bayramların birleştirici gücüne, dayanışma, paylaşma ve kardeşlik duygularına vurgu yaptı.

Resmi bir tebrik görseli ile camiaya seslenen Genel Başkan Vekili Ninüfer Yurtoğlu, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurban Bayramı’nın; ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur, mutluluk ve kardeşlik getirmesini dilerim. Başta grappling ailemiz olmak üzere tüm antrenörlerimizin, hakemlerimizin, sporcularımızın ve aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar; sevdikleriyle birlikte huzur dolu bir bayram geçirmelerini temenni ederim.”

Başkan Ayhan Tuğcu Liderliğinde Güçlü İş Birliği ve Vizyon

Mesajında federasyonun idari yapısındaki uyuma ve geleceğe yönelik güçlü adımlara dikkat çeken Genel Başkan Vekili Ninüfer Yurtoğlu, Türkiye Grappling Federasyonu Başkanı Ayhan Tuğcu’nun liderliğinde, Türk grappling sporunu hak ettiği küresel seviyeye ulaştırmak için büyük bir kararlılık, azim ve aile bilinciyle omuz omuza çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Yurtoğlu, Federasyon Başkanı Ayhan Tuğcu ve yönetim kurulunun da tüm camiaya bayram vesilesiyle en kalbi selamlarını, sevgilerini ve esenlik dileklerini ilettiğini sözlerine ekledi.