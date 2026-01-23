SON DAKİKA!
KARATE 1 PREMİER LİG’DE İLK GÜN GERİDE KALDI
RİTİM, NEFES VE BİÇİM ÜZERİNDEN GELENEKSEL SHOTOKAN KARATE-DO’NUN KADİM SAVAŞ AKLIYLA YENİDEN OKUNUŞU
KARATE 1 PREMİER LİG, SEZONU İSTANBUL’DA AÇIYOR!
WKF KOÇ SERTİFİKA PROGRAMI SEMİNERİ İSTANBUL’DA TAMAMLANDI
FLAŞ! İSTANBUL’A YILDIZ AKINI!
Karate Camiasından Umut Polat’a Ziyaret
ASKF’den İl Sağlık Müdürlüğü’ne Anlamlı Ziyaret
ARAS DERİN AKADEMİ’DEN ŞEHİDİMİZE SAYGI
TÜRKİYE KYOKUSHİN KARATE ŞAMPİYONASI KARABÜK’TE GERÇEKLEŞTİ
HARRİSON ÇEKİLDİ, DEV MAÇ İPTAL OLDU, DUYGUSAL AÇIKLAMA GELDİ!
MUAY THAİ DOĞU ANADOLU BÖLGE ŞAMPİYONASI AĞRI’DA BAŞLADI

AĞRI’DA MUAY THAİ DOĞU ANADOLU BÖLGE ŞAMPİYONASI BAŞLADI

SİYAHKUŞAKAĞRI

Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen 2026 Yılı Muay Thai Şampiyonası, 22–25 Ocak 2026 tarihleri arasında Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu’nda başladı.

Muay Thai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız - Muhammet Kemal Gülşen

Yoğun kar yağışının etkili olduğu kış şartlarına rağmen şampiyonaya Doğu Anadolu Bölgesi’nden 134 sporcu katılım sağladı. Organizasyonda sporcular, farklı yaş ve kilolarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Müsabakalar, Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız ile Doğu Anadolu Bölgesi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Vasıf Geylani koordinesinde, federasyon talimatları doğrultusunda gerçekleştiriliyor. 

Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, yaptığı açıklamada, bölge şampiyonalarının sporun gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Zorlu kış şartlarına rağmen organizasyona katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu şampiyona, genç sporcularımızın kendilerini göstermesi adına önemli bir fırsattır.” dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Vasıf Geylani ise müsabakaların adil ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi için tüm önlemlerin alındığını ifade ederek, “Hakemlerimizle birlikte şeffaf ve güvenilir bir müsabaka ortamı sağlıyoruz. Tüm sporcularımıza centilmence mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Ağrı Muay Thai İl Temsilcisi Yusuf Göksugüzel  de şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Ağrı olarak bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Katılım sağlayan tüm sporculara, antrenörlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu Bölge Muay Thai Şampiyonası, 22 – 25 Ocak 2026 tarihinde yapılacak final müsabakaları ve dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesiyle sona erecek.

