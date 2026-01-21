SON DAKİKA!
KARATE ONE PREMİER LİG SEZONU START İÇİN GÜN SAYIYOR!
FLAŞ! İSTANBUL’A YILDIZ AKINI!
FLAŞ! İSTANBUL’A YILDIZ AKINI!
MERKEZİ SÜTUN PARADİKMASI: SPOR PERFORMANSINDA KÖŞE TAŞI
MERKEZİ SÜTUN PARADİKMASI: SPOR PERFORMANSINDA KÖŞE TAŞI
Karate Camiasından Umut Polat’a Ziyaret
Karate Camiasından Umut Polat’a Ziyaret
Kazanmaya Yakındık, Yine Skora Yenildik
Kazanmaya Yakındık, Yine Skora Yenildik
ASKF’den İl Sağlık Müdürlüğü’ne Anlamlı Ziyaret
ASKF’den İl Sağlık Müdürlüğü’ne Anlamlı Ziyaret
ARAS DERİN AKADEMİ’DEN ŞEHİDİMİZE SAYGI
ARAS DERİN AKADEMİ’DEN ŞEHİDİMİZE SAYGI
TÜRKİYE KYOKUSHİN KARATE ŞAMPİYONASI KARABÜK’TE GERÇEKLEŞTİ
TÜRKİYE KYOKUSHİN KARATE ŞAMPİYONASI KARABÜK’TE GERÇEKLEŞTİ
HARRİSON ÇEKİLDİ, DEV MAÇ İPTAL OLDU, DUYGUSAL AÇIKLAMA GELDİ!
HARRİSON ÇEKİLDİ, DEV MAÇ İPTAL OLDU, DUYGUSAL AÇIKLAMA GELDİ!
EŞME ORTAOKULU’NDA EĞİTİM VE BİLİM DOLU GÜN
EŞME ORTAOKULU’NDA EĞİTİM VE BİLİM DOLU GÜN
KARATE ONE PREMİER LİG SEZONU START İÇİN GÜN SAYIYOR!
KARATE ONE PREMİER LİG SEZONU START İÇİN GÜN SAYIYOR!

WKF KOÇ SERTİFİKA PROGRAMI SEMİNERİ İSTANBUL’DA TAMAMLANDI

WKF KOÇ SERTİFİKA PROGRAMI SEMİNERİ İSTANBUL’DA TAMAMLANDI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Vasfi Aşçı

WKF KOÇ SERTİFİKA PROGRAMI SEMİNERİ İSTANBUL’DA TAMAMLANDI

Dünya Karate Federasyonu (WKF) Teknik Kurul Başkanı Ismail Mohamed Elhosieny, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü İstanbul’da antrenörlere yönelik düzenlenen Koç Sertifika Programı Semineri kapsamında bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından antrenörlerimizin gelişimine katkı sunmak amacıyla organize edilen seminer, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Dört saat süren eğitimde, güncel WKF kuralları ve uluslararası uygulamalar ele alındı.

Seminerin ardından katılım sağlayan antrenörlere sertifikaları takdim edildi. Program sonunda Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanı Hayrettin Hamurcu, seminere katkılarından dolayı WKF Teknik Kurul Başkanı Ismail Mohamed Elhosieny’ye plaket sundu.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir yaptığı konuşmada,
“Antrenörlerimizin uluslararası arenada daha donanımlı ve etkin olması federasyonumuzun öncelikli hedeflerindendir. Sayın Elhosieny’nin katkılarıyla verimli ve değerli bir semineri başarıyla tamamladık. Kendisine ve katılım gösteren tüm antrenörlerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Karate Federasyonu olarak; WKF Teknik Kurul Başkanı Ismail Mohamed Elhosieny’ye, WKF Teknik Kurul Üyemiz Aytekin Soykan’a ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Haber : Vasfi Aşçı

#WKF #Karate #TürkiyeKarateFederasyonu #KoçSertifikaProgramı #AntrenörEğitimi #KarateSemineri #İstanbul #WKFCoaching #KarateEğitimi #TürkKaratesi

 

   

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.