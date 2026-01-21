Vasfi Aşçı

WKF KOÇ SERTİFİKA PROGRAMI SEMİNERİ İSTANBUL’DA TAMAMLANDI

Dünya Karate Federasyonu (WKF) Teknik Kurul Başkanı Ismail Mohamed Elhosieny, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü İstanbul’da antrenörlere yönelik düzenlenen Koç Sertifika Programı Semineri kapsamında bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından antrenörlerimizin gelişimine katkı sunmak amacıyla organize edilen seminer, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Dört saat süren eğitimde, güncel WKF kuralları ve uluslararası uygulamalar ele alındı.

Seminerin ardından katılım sağlayan antrenörlere sertifikaları takdim edildi. Program sonunda Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanı Hayrettin Hamurcu, seminere katkılarından dolayı WKF Teknik Kurul Başkanı Ismail Mohamed Elhosieny’ye plaket sundu.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir yaptığı konuşmada,

“Antrenörlerimizin uluslararası arenada daha donanımlı ve etkin olması federasyonumuzun öncelikli hedeflerindendir. Sayın Elhosieny’nin katkılarıyla verimli ve değerli bir semineri başarıyla tamamladık. Kendisine ve katılım gösteren tüm antrenörlerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Karate Federasyonu olarak; WKF Teknik Kurul Başkanı Ismail Mohamed Elhosieny’ye, WKF Teknik Kurul Üyemiz Aytekin Soykan’a ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

