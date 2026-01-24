KARATE 1 PREMİER LİG’DE İLK GÜN GERİDE KALDI
Güçlü rekabet, heyecan dolu sahneler…
WKF Karate 1 Premier Liğ 2026 sezonu 23 Ocak Cuma İstanbul’da başladı.
23-25 Ocak tarihleri arasında üç gün sürecek organizasyonda ilk gün geride kaldı. Yıldızların akınıyla tamide güçlü rekabet ve heyecan dolu sahneler yaşandı. Ay Yıldızlı ekibimiz ilk gün tatamiye çıkan takımlar arasındaydı:
Eray Şamdan
Erkek kumite 60 kiloda Milli Sporcumuz Eray Şamdan Karate 1 Premier Lig İstanbul müsabakalarında adını finale yazdıran isim oldu.
Nuri Kılıç
Erkek kumite 60 kiloda Milli Sporcumuz Nuri Kılıç Karate 1 Premier Lig İstanbul müsabakalarında adını finale yazdıran isim oldu.
Ömer Faruk Yürür
Erkek kumite 75 kiloda Milli Sporcumuz Ömer Faruk Yürür Karate 1 Premier Lig İstanbul müsabakalarında adını finale yazdıran isim oldu.
Enes Bulut
Erkek kumite 75 kiloda Milli Sporcumuz Enes Bulut Karate 1 Premier Lig İstanbul müsabakalarında bronz madalya için mücadele verecek.