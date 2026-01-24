SON DAKİKA!
KARATE ONE PREMİER LİG SEZONU START İÇİN GÜN SAYIYOR!
RİTİM, NEFES VE BİÇİM ÜZERİNDEN GELENEKSEL SHOTOKAN KARATE-DO’NUN KADİM SAVAŞ AKLIYLA YENİDEN OKUNUŞU
RİTİM, NEFES VE BİÇİM ÜZERİNDEN GELENEKSEL SHOTOKAN KARATE-DO’NUN KADİM SAVAŞ AKLIYLA YENİDEN OKUNUŞU
MUAY THAİ DOĞU ANADOLU BÖLGE ŞAMPİYONASI AĞRI’DA BAŞLADI
MUAY THAİ DOĞU ANADOLU BÖLGE ŞAMPİYONASI AĞRI’DA BAŞLADI
KARATE 1 PREMİER LİG, SEZONU İSTANBUL’DA AÇIYOR!
KARATE 1 PREMİER LİG, SEZONU İSTANBUL’DA AÇIYOR!
WKF KOÇ SERTİFİKA PROGRAMI SEMİNERİ İSTANBUL’DA TAMAMLANDI
WKF KOÇ SERTİFİKA PROGRAMI SEMİNERİ İSTANBUL’DA TAMAMLANDI
FLAŞ! İSTANBUL’A YILDIZ AKINI!
FLAŞ! İSTANBUL’A YILDIZ AKINI!
Karate Camiasından Umut Polat’a Ziyaret
Karate Camiasından Umut Polat’a Ziyaret
ASKF’den İl Sağlık Müdürlüğü’ne Anlamlı Ziyaret
ASKF’den İl Sağlık Müdürlüğü’ne Anlamlı Ziyaret
ARAS DERİN AKADEMİ’DEN ŞEHİDİMİZE SAYGI
ARAS DERİN AKADEMİ’DEN ŞEHİDİMİZE SAYGI
TÜRKİYE KYOKUSHİN KARATE ŞAMPİYONASI KARABÜK’TE GERÇEKLEŞTİ
TÜRKİYE KYOKUSHİN KARATE ŞAMPİYONASI KARABÜK’TE GERÇEKLEŞTİ
HARRİSON ÇEKİLDİ, DEV MAÇ İPTAL OLDU, DUYGUSAL AÇIKLAMA GELDİ!
HARRİSON ÇEKİLDİ, DEV MAÇ İPTAL OLDU, DUYGUSAL AÇIKLAMA GELDİ!

KARATE 1 PREMİER LİG’DE İLK GÜN GERİDE KALDI

KARATE 1 PREMİER LİG’DE İLK GÜN GERİDE KALDI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Güçlü rekabet, heyecan dolu sahneler…

KARATE 1 PREMİER LİG’DE İLK GÜN GERİDE KALDI


WKF Karate 1 Premier Liğ 2026 sezonu 23 Ocak Cuma İstanbul’da başladı. 

23-25 Ocak tarihleri arasında üç gün sürecek organizasyonda ilk gün geride kaldı. Yıldızların akınıyla tamide güçlü rekabet ve heyecan dolu sahneler yaşandı. Ay Yıldızlı ekibimiz ilk gün tatamiye çıkan takımlar arasındaydı:

Eray Şamdan

Erkek kumite 60 kiloda Milli Sporcumuz Eray Şamdan Karate 1 Premier Lig İstanbul müsabakalarında adını finale yazdıran isim oldu.

Nuri Kılıç

Erkek kumite 60 kiloda Milli Sporcumuz Nuri Kılıç Karate 1 Premier Lig İstanbul müsabakalarında adını finale yazdıran isim oldu.

Ömer Faruk Yürür

Erkek kumite 75 kiloda Milli Sporcumuz Ömer Faruk Yürür Karate 1 Premier Lig İstanbul müsabakalarında adını finale yazdıran isim oldu.

Enes Bulut

Erkek kumite 75 kiloda Milli Sporcumuz Enes Bulut Karate 1 Premier Lig İstanbul müsabakalarında bronz madalya için mücadele verecek.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.