Haber: Vasfi Aşçı

Karate Camiasından Umut Polat’a Ziyaret

Türkiye Karate Federasyonu Genel Koordinatör Yardımcısı ile Sarıçam Spor Akademisi Antrenörü Sayın Ömer Gürevin, Adana Milliyetçi Hareket Partisi İl Sekreteri ve geçmiş yıllarda Adana karate camiasına önemli katkılar sunmuş başarılı karateci Umut Polat’ı ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Adana’da karate sporunun mevcut durumu ve gelişimi ele alınırken, önümüzdeki süreçte il genelinde planlanan ulusal ve uluslararası karate organizasyonları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Karate sporunun tabana yayılması ve gençlerin spora yönlendirilmesi konusunda yapılabilecek çalışmalar da görüşmenin önemli başlıkları arasında yer aldı.

Karate sporuna ve gençliğe verdiği desteklerle camiada takdir toplayan Umut Polat’a, misafirperverliği ve katkılarından dolayı teşekkür edildi.

