KARŞILAŞTIRMA:

KARATE 1 PREMİER LİĞ’İN İSTANBUL ETABINDA ÇITA YÜKSELTİK!

F. Vural YIMAZ – SİYAHKUŞAK

23-25 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi’nde düzenlenen Karate One Premier League müsabakaları, Türk karatesi adına unutulmaz bir organizasyon ile başarıyla tamamlandı. Paris 2025 ve ev sahibi olduğumuz İstanbul 2026’nın madalya baremini siz okurlarımız için karşılaştırdık!

Geçen yıl start etabı Paris’te düzenlenen WKF Karate 1 Premier Lig’de mücadele eden Ay-Yıldızlı ekibimiz 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı. Bu yıl ev sahibi olduğumuz Karate 1 Premier Lig’de ise madalya sayımız aynı kaldı, fakat renkleri değişti. Çıta yükselten millilerimiz 2 altın ve 2 gümüş kazanarak başarılı bir organizasyonu geride bıraktı. İlk start etabından sonra millilerimizi yurt dışında 3 etap daha bekliyor.

2026 PREMİER LİG İSTANBUL ETABI

Dünya Karate Federasyonu’nun en prestijli organizasyonlarından biri olan bu dev turnuvada Milli Takımımız 2 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplam 4 madalya kazanarak büyük bir gurur yaşattı. Sporcularımız, tatamide ortaya koydukları azim, disiplin ve mücadele ruhuyla Türk karatesinin gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.

Fatma Naz Yenen: Kadın Kumite 61 kiloda milli sporcumuz Fatma Naz Yenen altın madalyanın sahibi oldu.

Ömer Faruk Yürür: Erkek Kumite 75 kiloda milli sporcumuz Ömer Faruk Yürür gümüş madalyanın sahibi oldu.

Eray Şamdan: Geçen yılın Grand Wınner’ı 60 kg. Eray Şamdan takım arkadaşını geçerek Altın madalyanın sahibi oldu.

Nuri Kılıç: Erkek kumite 60 kiloda Milli Sporcumuz Nuri Kılıç, finalde rakibi takım arkadaşı ile karşılaştı ve gümüşte kaldı.

2025 PREMİER LİG PARİS ETABI

Geçen yıl Fransa’nın Paris kentinde düzenlenen Karate 1-Premier Lig müsabakaları 24-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. Sporcularımız 70 ülkeden 384 sporcunun katıldığı güçlü organizasyonda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Eray Şamdan: Erkek Kumite -60 Kg’de Altın,

Ömer Abdurrahim Özer: Erkek Kumite -67 Kg Gümüş,

Tuba Yakan Kadın: Kumite -55 Kg Bronz,

Eda Eltemur: Kadın Kumite -68 Kg Bronz madalya kazandılar,