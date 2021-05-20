MELTEM HOCAOĞLU KOTAYI NETE BAĞLADI! KARATE OLİMPİYAT TAKIMIMIZ TAM 5’E ÇIKTI…

55’inci Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, Hırvatistan’ın Porec şehrinde devam ederken flaş haber geldi! Kadınlar kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol, Porec’te çifte mutluluk yaşadı.

55’inci Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, Hırvatistan’ın Porec şehrinde Meltem’den müjdeli haber! Avrupa Karate Şampiyonası’nda finale yükselen Akyol, kazandığı kota puanlarıyla Tokyo Olimpiyatları’na katılmayı garantiledi. İlk turda Portekizli Ana Rita Oliveira’yı 3-0, ikinci turda İsviçreli Ramona Bruederlin’i 2-1 mağlup eden Akyol çeyrek finalde de Rus Vera Kovaleva’yı hakem kararıyla 5-0 yenmeyi başardı. Yarı finalde çekişmeli maçta İtalyan Clio Ferracuti’yi 5-4 mağlup eden Meltem Hocaoğlu Akyol, Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü kez finale çıktı.

Kadınlar kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol, Porec’te elde ettiği puanlarla Tokyo 2020’de mücadele edecek beşinci karateci oldu.