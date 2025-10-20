DARICA’DA 3. ETAP GELİŞİM LİGİ

Cumhuriyetimizin 29 Ekim coşkusunu yaşadığımız bu anlamlı günlerde, sporun birleştirici gücü bir kez daha Darıca’da hissedildi. Kocaeli Karate İl Temsilciliği’nin öncülüğünde düzenlenen Gelişim Ligi’nin üçüncü etabı, Darıca Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu’nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Bu önemli organizasyona; Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık, Başkan Yardımcısı Hüsamettin Ergül, İlçe Spor Müdürümüz Resul Kotan, Darıca Eğitim Spor Kulübü Başkanı Enver Demirci, Belediye Spor Müdürümüz Bayram Özbaş, Darıca Gençlerbirliği Başkanı Abdullah Poyraz, Malatya İli Karate İl Temsilcisi Zeki Uygur hocalarımız, Kocaeli İl Hakem Kurulu, İl Hakemleri ve İl Antrenörleri katılım sağlayarak sporculara moral verdiler ve organizasyona büyük destek sundular.

Kocaeli Karate İl Temsilciliği son dönemde altyapı çalışmalarına büyük bir ivme kazandırmış durumda.

Amaç yalnızca başarı değil; aynı zamanda gençlerin daha bilinçli, disiplinli ve donanımlı bir şekilde yetişmesi.

Bu yaklaşım, karate sporunun Kocaeli’de sadece bir yarışma alanı değil, aynı zamanda bir karakter okulu haline geldiğini gösteriyor.

Gerçek başarı, güçlü bir altyapıyla mümkündür ve Kocaeli bu yolda emin adımlarla ilerliyor. Bu kapsamda düzenlenen Gelişim Ligi müsabakaları, geleceğin şampiyonlarını yetiştiren önemli bir okul niteliği taşıyor.

Bu anlamlı sürecin diğer kahramanları olan İl Hakem Kurulu, hakemler ve antrenörler, disiplinli çalışmaları ve özverili katkılarıyla organizasyonun sağlıklı ve adil biçimde yürütülmesini sağladılar. Onların bilgi, tecrübe ve emekleri, genç sporcuların gelişiminde büyük bir rol oynadı.

Nasıl ki bir binanın temeli ne kadar sağlam olursa, üzerine inşa edilen katlar da o denli güçlü olur; işte karate camiası da bu anlayışla altyapıya yatırım yapıyor. Sporcunun erken yaşta doğru tekniklerle, doğru değerlerle yetişmesi, sadece başarıyı değil aynı zamanda karakteri de şekillendiriyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi anlamlı bir günde düzenlenen bu etap, sporun milli ruhla birleştiğinde nasıl güçlü bir dayanışma oluşturduğunu bir kez daha gösterdi.

Darıca’da yükselen bu spor ateşi, sadece bir müsabaka değil; aynı zamanda geleceğe umutla bakan bir gençlik hareketidir.

Kocaeli Karate’nin temeli sağlam, geleceği ise aydınlık…

