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  • İranlı Sporcu Maryam Hashemi Foroud Dopingli Çıktı!
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    8 Ağustos 2020

    tarihinde eklendi.

İranlı Sporcu Maryam Hashemi Foroud Dopingli Çıktı!

SİYAHKUŞAK

İranlı wushu Sanda 75 kg Dünya Şampiyonu Maryam Hashemi Foroud Dopingli çıktı. Daha öncede bazı İranlı sporcularda dopinge rastlanırken Hashemi Foroud’un de dopingli çıkması şaşkınlık yarattı.

İran’ın spordaki başarısına doping gölgesi! Wushu sporcusu Hashemi, anabolik steroid nandrolon için pozitif test ettikten sonra dört yıllık bir yasak aldı. Sporcuya 21 Ekim 2019’dan (numune toplama tarihi) başlayıp 21 Ekim 2023’te sona eren (ancak dahil değil) dört yıllık bir uygunsuzluk cezası uygulandı.

Çin’nin Şangay kentinde düzenlenen 15. Dünya Wushu Şampiyonası’ndan diskalifiye edildi. Sporcu IWUF Anti-Doping Kuralları 2015 Madde 9.1’e göre yarışmada hakettiği sonuçları kaybetti.

Hashemi, 75kg ağırlık kategorisinde Dünya Wushu Şampiyonası’nda altın madalya kazanmıştı. Erkek Sanda sporcuları Hamidreza Gholipour ve Moein Taghavi’ye daha önce dört yıl doping yasağı verilmişti.

 

 

 

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