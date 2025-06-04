29. Balkan Karate Karate Şampiyonası’nın Ardından:

Montenegro’da gizli bir güç karabulut gibi çöktü ve maçların seyrini değiştirmeye başladı…



ÇOCUKLARIMIZ İNANDI VE BAŞARDI!

29. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası Karadağ’ın Bar kentinde sona erdi ve yaşananlar organizasyon adına resmen olumsuz bir iz bıraktı. Balkan Federasyonu’nun resmi faaliyet proğramında yer alan çocuklar şampiyonasına gölge düştü. Organizasyonda yaşananlar “Buda olmaz!” dedirtti. Yetkililerimiz sporcularımızın başarısı için elinden geleni yaptı ve çocuklarımız başardı.

Şampiyonada organizasyon bozukluğu, maçın seyrini değiştiren hakem yönetimleri, arıza yaptığı iddia edile ekipmanlar, basına çıkarılan zorluklar ve masa başı olaylar ciddi bir kartelin varlığını gündeme getirdi. İlk gün çocuklarımız tatamiye ağırlığını koyunca ikinci gün adeta gizli bir güç karabulut gibi çöktü ve maçların seyrini değiştirmeye başladı.

Karatenin filizleri çocuklar şampiyonasında vuku bulması pes dedirtti.

Montenegro’nun ev sahipliğinde gerçekleşen Balkan Karate Şampiyonası’nın uluslararası bir federasyon çatısı altına olaması bunun karatenin filizleri çocuklar şampiyonasında vuku bulması ayrıca pes dedirtti. İlk kez yurtdışı bir şampiyonada yaşananlar organizasyonu yerinde takip eden katılımcılar tarafından bu kadar sert tepki gördü.

Çifte standartlar, objektiflikten uzak puanlamalar tavan yaptı, spor ahlakı sorgulandı.

Şampiyonanın başından itibaren özellikle ev sahibi ülke lehine yapılan hakem tercihleri art niyetlerini ortaya koydu. Tatamiden çok masa başında verilen kararlar belirleyici oldu. Karadağlı sporcuların kritik anlarda kollanması, organizasyonun spor ahlakı açısından sorgulanmasına neden oldu. Çifte standartlar, objektiflikten uzak puanlamalar tavan yaptı. Antrenörünün doğrudan hakeme müdahalesi ve ardından puanın kaldırılması, sporun ruhuna aykırı bir durum oluşturmasına rağmen pes edtilmedi baskıları kırıldı.

Koçbak masasından kaldırıldı ve teknik ekibin görev yapması engellenmeye çalışıldı.

Taktik veren bazı antrenörler gereksiz bahanelerle uyarıldı; hatta bazıları Koçbak masasından kaldırıldı. Teknik ekibin görev yapması engellenmeye çalışıldı. Tarafsızlık ilkesinin tamamen ihlal edildiği anlardan biri de madalya seremonilerinde yaşandı. Birincilik kürsüsüne çıkan Türk sporcularının töreninde, ekranlara ülke bayrakları yansıtılmadı.

Çocuklarımız yalnızca rakipleriyle değil, sistemin çarpık yapısıyla mücadele etti!

Onca baskıya, haksızlığa ve zorluğa rağmen pes etmeyen, disiplininden ve centilmenliğinden ödün vermeyen çocuklarımız, bir spor müsabakasının çok ötesinde bir örnek sergiledi. Çocuklarımız yalnızca rakipleriyle değil, sistemin çarpıklıklarıyla da mücadele etti ve haksızlığa karşı sergilediği duruşla gönülleri fethetti.

Ve Millilerimiz Başardı!

Federasyon sporcularımızı en baştan itibaren güvenli şekilde şampiyonanın yapılacağı Bar kentine gidiş-dönüş ulaştırdı. Kumanyaları eksik kalmadı ve Bar’da unutulma deneyim yaşadılar. Antenörlerimiz sporcularımızın kazanması için elinden geleni yaptı ve yüreklere su serpti. Bayrağımız çocularımızın Karate-gisinde inanılmaz güzel durdu ve tatamide ülkelerini temsil etmenin mutluluğunu yaşadılar.