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  • Flaş! Tokyo Olimpiyat Oyunları’na Yeni Tarih, “23 Temmuz-8 Ağustos 2021”
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    3 Nisan 2020

    tarihinde eklendi.

Flaş! Tokyo Olimpiyat Oyunları’na Yeni Tarih, “23 Temmuz-8 Ağustos 2021”

SİYAHKUŞAK

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken geçtiğimiz günlerde ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenleneceği açıklandı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, Tokyo Şehir Hükümeti ve Japonya Hükümeti arasında gerçekleştirilen toplantıda, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Paralimpik Oyunları için yeni tarihler belirlendi.

IOC’den yapılan açıklamada, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 23 Temmuz – 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Paralimpik Oyunları’nın ise 24 Ağustos – 5 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenleneceği kaydedildi.

İlgili tarafların liderleri ve IOC Başkanı Thomas Bach, Tokyo 2020 Başkanı Mori Yoshiro, Tokyo Valisi Koike Yuriko ve Olimpiyat ve Paralimpik Bakanı Hashimoto Seiko, son düzenlenen telekonferansta bir araya gelerek Oyunların yeni tarihlerini kararlaştırdılar.

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