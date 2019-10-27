İbrahim Altınova, Yurdışı Türkleri Karate Federasyonu (YTKF) Başkanı Seçildi

Yurdışı Türkleri Karate Federasyonu (YTKF), başkanlığına İbrahim Altınova getirildi! Altınova, 26.10.2019 Tarihinde, Almanya’nın Köln şehrinde seçimlere tek aday girerek YTKF, Genel Başkanı seçildi.

Almanya’nın Köln şehrinde, Tarihinde, Hara Sport Tesisi’nde 26.10.2019 tarihinde, yapılan Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu YTKF, ikinci genel kurulu toplantısında, tek aday olarak seçimlere katılan İbrahim Altınova, YTKF, Genel Başkanlığına seçildi.

Ayrıca; Yapılan toplantıda, YTKF, Genel Kurul 16 sayılı kararı ile, İlhan Değirmenci, YTKF Onursal Başkanlığına atandı.

Yapılan açıklamada, “İkinci dönemde, şampiyonaların, eğitim seminerlerinin, Türkiye ve Almanya Karate Federasyonları ile ortak çalışmaların devamlılığı ve birçok yeni faaliyetlerin yapılması yanısıra, ”Eyalet sistemi” ile çalışmalarımıza Sayın İlhan Değirmenci, ve ekibinin bıraktığı yerden devam ederek, YTKF’nin üstlenmiş olduğu misyonu çerçevesinde, Türk sporuna hizmet veremeye çalışacağız.” denildi.

Öte yandan önümüzdeki günlerde, YTKF, Yönetim Kurulunca hazırlanacak olan ”Yeni dönem faaliyet programı” ile birlikte, Eyalet Başkanlıklarının ve diğer kurulların oluşturulma çalışmaları tamamlandığında, YTKF, tarafından spor Camiamıza durulacağı belirtildi.

YTKF Yeni Yönetim:

İbrahim Altınova, ( Genel Başkan )

Kasim Keleş, ( Genel Başkan Yardımcısı. )

Gökay Özdemir, ( Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter.)

Davut Güneş, ( Organizasyonlardan sorumlu, Başkan Yardımcısı. )

Şahin İnce, ( Yönetim Kurulu Üyesi, Eğitim Kurulu Başkanı. )

İhsan Kılıç Yönetim Kurulu Üyesi, ( NRW/ Nordrhein-Westfalen / Eyalet Başkanı. )