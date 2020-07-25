İnsan Beşer Olarak Dünyaya Gelir

Aciz ve bakıma muhtaç bir varlık olarak doğar. Doğduğunda doğanın olgunlaşma kanunu gereği dokuz ayda beşer olarak dünyaya gözünü açar.

Beşer yaşama cenin olarak başlar. Kadının hamile olduğunu öğrendiği zaman beşer yaşama mücadelesine başlamıştır.

Çünkü ileride dünya denen gezegende gözünü açacak ve beşer olacak varlık, kültürlerle yoğrularak insan olma yolunda uzun ve yorucu, yıpratıcı bir yolun yolcusu olacaktır.

İleride maraba yerine birey olabilmek için..

Evet bebek dediğimiz madde ve ruhtan ibaret canlı çıplak doğacaktır. Doğada ki canlılar içinde tek muhtaç, çaresiz ve korunmaya muhtaç varlık olarak..

İhtiyacı olan ; İki korumacı el ve sıcacık duygu yüklü kutsal göğüs yatağı ! O nu beklemektedir. Tüm merhameti ile yüreği ile değil kalbi ile..

Uzun hayat yolunun oral ve anal dönemlerini doya doya yaşayacağı şefkat, merhamet yüklü kucağa…

Dokuz ay gibi uzun yolun sonunda yaşını doldurmasına 3 ay kalan bir kutsal varlık olarak dünyada gözünü açacaktır. Allah’ın mükemmel bir mucizesi olarak.

Anne ve baba vede aile ile başlayan eğitim, okul ile öğretime yönelecek ve bebek beşer insan olma yoluna heyecan ve biraz da ürkeklikle en az iki yüz kez kösteklenerek ..

Dile kolay iki yüz kez..

İnsan bu arada fallik ve freni patlamış kamyon kontrolsüzlüğü ile yokuş aşağı gizil dönemini kısaca gizli , mahrem dönemini omuzları arasına saklarcasına yaşayarak..

Ve hayat yolunda iş veya yüksek okul ergenlik ve beraberinde aralarında sınır olmayan gençlik..

Bu uzun süreçte cenin ile başlayan yolculuk beşer, insan, devamında birey veya maraba olarak devam edecek..

Madde ve ruh’tan meydana gelen kültür ve akılla şekillenmiş varlık insan : doğru ve yanlışı, iyi ve kötüyü bilir.

Ama güzel ve çirkini bilemez. Çünkü öyle bir örnek yoktur. Bu güzel bu da çirkin diyebileceğimiz..

Yani Cemal & Kemal gibi..olabilmek için çocuklarımızı Cemal ile yetiştirip, Kemal gibi birey yapmak için mücadele verelim..

Sevgilerimle. Oss



Sensei Hakan ALPAY