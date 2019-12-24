SİYAHKUŞAK

Wilson Yip’in yönettiği Ip Man 4: Final, Kung Fu ustası Ip Man’ın kendisini bu sefer Amerika’da bir mücadele içerisinde bulmasını anlatıyor.

Dövüş sanatını kötüye kullananlara karşı savaş açan Ip Man güç, ustalık ve tevazuyu birleştirerek bir çok öğrenci yetişirmiş,yaşayan en büyük ustadır. Bruce Lee ile Ip Man 3’teki karşılaşmalarının ardından büyük bir merak uyandıran ikilinin arasında yaşanacaklar son bölümde tüm sorulara cevap verecek. 50 Milyon dolarlık bütçesiyle serinin son filmi Ip Man 4 Final sadece dövüş sanatlarıyla değil, yaşam felsefesiyle de tüm dünyayı etkileyen Ip Man’in aksiyon dolu son macerasını konu alıyor.

Yönetmen Wilson Yip Oyuncular Donnie Yen Kwok-Kwan Chan Scott Adkins Jim Liu

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