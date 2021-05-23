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İSPANYA DİZ ÇÖKTÜ! ERKEK KATA MİLLİ TAKIMIMIZ ŞAMPİYON

35 okunma — 23 Mayıs 2021 18:16
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SİYAHKUŞAK

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Ve İspanya diz çöktü! Erkek Kata Milli Takımımız son üç şampiyonada finalde kaybettiği İspanya’yı geçerek zirveye çıktı.
Karate Milli Takımı, 47 ülkeden 513 sporcunun katıldığı Avrupa Şampiyonası’nda bir kez daha zirveye çıktı. Hırvatistan’ın Porec şehrinde yapılan Avrupa Karate Şampiyonası’nda altı altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazanan Türkiye üst üste dördüncü kez genel klasman birinciğini elde etti.
Son gün takım müsabakalarında erkekler kata takımımız final maçına çıktı. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir’den oluşan Erkek Kata Milli Takımımız son üç şampiyonada finalde kaybettiği İspanya’yı geçerek zirveye çıktı. Bu madalya Avrupa Şampiyonası tarihinde ülkemizin kazandığı ilk altın madalya olarak tarihe geçti.
Kata Milli Takımımız etkileyici bir “ Unsu ” kata ve 26.46 puan (İspanya 25.66 puan) ile İspanya’yı yendi 
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