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  • Kanco Hakkı Koşar’a Portresi Hediye Edildi…
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    10 Kasım 2019

    tarihinde eklendi.

Kanco Hakkı Koşar’a Portresi Hediye Edildi…

SİYAHKUŞAK

Karate Do ve karakalem çalışmaları ile spor ve sanatı adeta birbirine bağlayan, yaptığı portre çalışmalarıyla dikkat çeken Hamza Koldamca, Kancho Hakkı Koşar’ın bir portresini yaparak hediye etti.

Türk karatesinin kurucusu TKF Onursal Başkanı Kancho Hakkı Koşar’a portresi hediye edildi. Hamza Koldamca, Karate Do ve karakalem çalışmaları ile spor ve sanatı birarada sergileyerek, yaptığı portre çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Koldamca’nın son çalışması Kancho Hakkı Koşar için gerçekleşti. Koşar’ın bir portresini yaparak  Kancho’ya antrenman sonrası hediye etti. 

 

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