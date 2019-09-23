Karate 1 A Serisi’nin Santiago Etabında Altın Yağmuru

Karate 1 A Serisi’nde sezonun dördüncü ve son etabı 20-22 Eylül tarihleri arasında Şili’nin Santiago kentinde gerçekleşti. Milli karateciler çıktıkları final müsabakalarında galip gelerek üç altın, bir bronz madalya kazanarak sezonunu tamamladı.

Dünya Karate Federasyonu’nun önemli organizayonları arasında yer alan Karate 1 A Serisi’nin Santiago etabında 72 ülkeden 804 karateci mücadele etti. Ay-yıldızlı ekibimiz 7 kadın, 12 erkek sporcuyla ülkemizi temsil etti. Serap Özçelik Arapoğlu, Eray Şamdan, Uğur Aktaş, altın, Ali Sofuoğlu ise bronz madalya kazandı.

Serap Özçelik Arapoğlu, Şili’de de kürsünün zirvesinde yer aldı.

2019 sezonunda çıktığı kota müsabakalarından madalyasız dönmeyen Serap Özçelik Arapoğlu, Şili’de de kürsünün zirvesinde yer aldı. Olimpik sıralamanın bir numaralı ismi, kumite 50 kilo finalinde karşılaştığı Venezuelalı Yorgelis Salazar’ı normal süresi 0-0 biten müsabakada hakem kararıyla mağlup etti. Altın madalya kazanan Milli karateci, Karate 1 A Serisi’nin İstanbul etabında da şampiyon olmuş, Salzburg ve Montreal’de ise bronz madalya kazanmıştı.

Eray Şamdan, Santiago’da final başarısını tekrarladı kapanışı altın madalya ile yaptı.

Karate 1 A Serisi’nin 2019 sezonunda yapılan Salzburg ve İstanbul etaplarında final yapan Eray Şamdan, Santiago’da da aynı başarıyı tekrarlayarak kapanışı altın madalya ile yaptı.

Kumite 60 kilo finalinde Japon Sago Naoto ile karşılaşan Milli karateci, normal süresi 0-0 biten müsabakayı hakem kararıyla 5-0 kazandı. Karate 1 A Serisi’nde sezonu altın madalya ile noktalayan Eray, İstanbul’da altın, Salzburg’da gümüş, Montreal’de de bronz madalyayı boynuna asmıştı.

Uğur Aktaş, 1-1 biten müsabakada altın puanla altın aldı

Olimpik puanlamada ilk basamakta yer alan Uğur Aktaş, Karate 1 A Serisi’nde 2019 sezonunun tüm etaplarında finale kalarak önemli bir performans sergiledi.

İranlı Zabihollah Poorshab ile kumite 84 kilo finalinde karşılaşan Aktaş, 1-1 biten müsabakada ilk puanı alan taraf olduğu için galip gelen isim oldu. Salzburg ve İstanbul’da gümüş madalya kazanan Milli karateci, Montreal’in ardından Santiago’da da altın madalya kazanarak Karate 1 A Serisi’nde sezonu zirvede tamamladı.

İki Türk sporcu bronz madalya için karşı karşıya geldi, Ali Sofuoğlu bronz aldı

Erkekler ferdi kata dalında iki Türk sporcu bronz madalya için karşı karşıya geldi. Dünya üçüncüsü Ali Sofuoğlu, 25.24 puan alan Emre Vefa Göktaş’ın 0.76 puan önünde yer aldı. Olimpik sıralamada üçüncü durumda bulunan Ali, Karate 1 A Serisi’nin İstanbul ve Montreal etaplarının ardından üst üste üçüncü bronz madalyasını kazandı.