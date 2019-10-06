Karate 1 Premier Lig’in Rusya etabında 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan, bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

Karate Milli Takımı, Karate 1 Premier Lig’in altıncı etabına ev sahipliği yapan Rusya’da tatamiye çıktı. 4-6 Ekim tarihleri arasında başkent Moskova’da düzenlenen organizasyonda Milli karateciler birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren organizasyonda 85 ülkeden 642 karateci mücadele ederken, Ay-yıldızlı ekip, 6 kadın, 11 erkek sporcu ile ülkemizi temsil etti.

Altın madalyamız Erkek Kata Milli Takımı’ndan geldi

Megasport Arena’daki müsabakalarda tek altın madalyamız Erkek Kata Milli Takımı’ndan geldi. 2019’da Premier Lig’in Dubai ve Rabat etaplarında şampiyon; Paris ve Tokyo etaplarında ise üçüncü olan Ali Sofuoğlu, Kutluhan Duran ve Enes Özdemir’den oluşan Ay-yıldızlı ekibimiz, İtalya ile karşılaştığı finalde 25.88 puan alarak rakibinin bir puan önünde üçüncü şampiyonluğuna ulaştı.

Kumite 60 kilodaki temsilcimiz Eray Şamdan, Karate 1 Premier Lig’de Rabat’tan sonra bu sezon ikinci finaline Moskova’da çıktı. Finalde Makedon Emil Pavlov’a 3-1 kaybeden Milli karateci, gümüş madalya ile organizasyonu noktaladı.

14 Eylül 2018’de Berlin’de şampiyon olduktan sonra Karate 1 Premir Lig’de madalya kazanamayan Eda Eltemur, Moskova’da bu seriye son verdi. 1999 doğumlu Eda, Avrupa üçüncüsü İtalyan Silvia Semeraro’yu 2-1 yenerek bronz madalya kazandı.

Dilara Eltemur, Meltem Hocaoğlu beşinci oldu

Kadınlar ferdi kata dalında bronz madalya mücadelesine çıkan Dilara Eltemur, İtalyan Viviana Bottaro’ya kaybetti. Kumite +68 kiloda da Meltem Hocaoğlu Akyol, Kazak Sofya Berultseva’ya 7-4 yenilerek beşinci oldu.

Yedinci etap, 29 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında Madrid’de

Karate 1 Premier Lig’de 2019 sezonu İspanya’da tamamlanacak. Madrid’de düzenlenecek yedinci etap, 29 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.