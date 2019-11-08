Karate Do, Şimdi Okullu Oldu!

Karate Do, resmi ders oldu. İstanbul Sultanbeyli’deki Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi 10. Sınıf öğrencileri karate dersini resmi ders müfredatı içinde almaya başladı.

Okuldaki ilk derse Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan ile Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kör de katıldı.

Başkan Esat Delihasan, bir sporun gelişmesinde okulların ve öğrencilerin çok önemli olduğunu belirterek, “Karatenin okulda resmi ders müfredatına girmesini bu yönden çok önemli görüyoruz. Bu yolda desteklerini esirgemeyen Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi yönetimine teşekkür ediyoruz” dedi.

Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi Okul Müdürü Ufuk Dilekçi, karate camiasında yıllardır beklenen ve hayal edilen bir olayı gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Dilekçi, “Bu hayalin gerçekleşmesi Türk karatesini dünyada marka haline getiren Federasyon başkanımız Esat Delihasan’a nasip oldu. Karate Federasyonu’nun da desteği ile okulumuzdan hem karateye hem de Türk sporun faydalı gençlerin çıkacağına inanıyoruz. Bu tarihi günde bizi yalnız bırakmayan Başkanımız Esat Delihasan ve Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Kör’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.