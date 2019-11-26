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  • Karate Milli Takımı, Karate 1 Premier Lig’in Son Etabına Madrid’de Çıkıyor…
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    27 Kasım 2019

    tarihinde eklendi.

Karate Milli Takımı, Karate 1 Premier Lig’in Son Etabına Madrid’de Çıkıyor…

SİYAHKUŞAK

Karate Milli Takımı, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenecek Karate 1 Premier Lig’in yedinci etabında  yüksek kota mücadelesi verecek.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda ev sahibi ülkeden sonra en yüksek kotayı alma hedefiyle hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Karate Milli Takımı, 2019 sezonunun son ciddi müsabakası için İspanya’da tatamiye çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, 29 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında, kota puanı veren müsabakalar arasında yer alan Karate 1 Premier Lig’in yedinci etabına ev sahipliği yapacak Madrid’de çıtayı yüksek tutacak.

Karate 1 Premier Lig’in yedinci etabında 89 ülkeden 737 sporcunun mücadele edeceğini açıklanırken Madrid Arena’nın ev sahipliği yapacağı müsabakalarda Ay-yıldız ekibimiz tüm kategorilerde katılım gösterecek. Ülkemizi 6 kadın, 12 erkek sporcu ülkemizi temsil edecek.

Karate Milli Takımı:

Ferdi Kata: Dilara Eltemur
Kumite 50kg: Serap Özçelik Arapoğlu
Kumite 55kg: Tuba Yakan
Kumite 61kg: Merve Çoban
Kumite 68kg: Eda Eltemur
Kumite +68kg: Meltem Hocaoğlu

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
Kumite 60kg: Eray Şamdan
Kumite 67kg: Burak Uygur, Ömer Abdurrahim Özer
Kumite 75kg: Erman Eltemur, Murat Öz, Eren Akkurt, Ferhat Demir
Kumite 84kg: Uğur Aktaş
Kumite +84kg: Alparslan Yamanoğlu

Erkek Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

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