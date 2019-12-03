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  • Karateye Dakar 2022 Yaz Gençlik Olimpiyatları İçin Yeşi Işık
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    4 Aralık 2019

    tarihinde eklendi.

Karateye Dakar 2022 Yaz Gençlik Olimpiyatları İçin Yeşi Işık

SİYAHKUŞAK

Karatenin yüzü bir kez daha güldü! Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2018’den sonra 2022’de de karate branşının Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları programında yer alacağını açıkladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’den flaş karar! IOC yaptığı Yönetim Kurulu toplantısında, Senegal’in başkenti Dakar’da düzenlenecek 2022 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda yer alacak branşları netleştirdi.

IOC’den yapılan yazılı açıklamada, Dakar 2022’in branşlarını netleştirirken, 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez programda yer alan karate branşının, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nın ardından olimpik yolculuğuna Senegal’de de devam edeceğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, 2022 Dakar’ın Afrika kıtasında düzenlenecek ilk Olimpik etkinlik olacağına dikkat çekildi.

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