Okay Arpa, Sıfırdan Aldığı Filipinler Karate Milli Takımı’nı Ucurdu!

Okay Arpa, altı ay önce göreve geldiği Filipinler Karate Milli Takımı’nı adeta fırtına gibi estirdi. Arpa, sıfırdan bir ekip oluşturarak Güneydoğu Asya Oyunları’nda çok önemli başarı elde etti.

Okay Arpa, Teknik Direktörü olduğu Filipinler Karate Takımı’nda gösterdiği performans ile Türkiye’nin gururu oldu. Bir dönem Karate Milli Takımı’nda da görev yapan Arpa, yaklaşık altı ay önce göreve geldiği Filipinler Karate Milli Takımı ile 2019 Güneydoğu Asya Oyunları’nda tarihi bir başarı elde etti.

Ev sahibi olmanın avantajını kullanarak iki altın, bir gümüş ve dokuz bronz madalya…

Güneydoğu Asya Oyunları Federasyonu tarafından iki yılda bir organize edilen ve bu yıl Filipinler’de düzenlenen 2019 Güneydoğu Asya Oyunları’nda Karate takımının Teknik Direktörü olan Okay Arpa’nın ekibi, ev sahibi olmanın avantajını kullanarak iki altın, bir gümüş ve dokuz bronz madalya kazandı.

Okay Arpa’nın yönetimindeki ekip, karate branşında uzun yıllar sonra Filipinler’e şampiyonluk sevinci yaşatırken, 12 madalya ile de karate branşında en fazla podyum gören ülke oldu.

Okay Arpa; “Kısa sürede sıfırdan bir ekip oluşturarak çok önemli başarı elde ettik.”

Türk antrenör Okay Arpa, yaptığı açıklamada, önemli bir başarı elde ettiklerinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye’yi başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadığını belirten Okay Arpa, “Filipinler Karate Milli Takımı’nda 1 Haziran’da göreve başladım ve kısa sürede sıfırdan bir ekip oluşturarak çok önemli başarı elde ettik. Planlı ve sistematik çalışmamızın karşılığını başarı olarak aldığımız için mutluyum. Uzun yıllardır altın madalya kazanamayan Filipinler’e tekrar bu sevinci yaşattık ve 13 dalın 12’sinde madalya kazanarak en fazla podyum gören ülke olduk. Yurt dışında görev yapan bir antrenör olarak ülkemizi başarıyla temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan olmak üzere desteklerini esirgemeyen, tebrik mesajları gönderen Türk karate camiasına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.