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  • Tasdemir: “Okay Arpa kardeşimizi kutluyoruz. Bu gurur başta Türkiye Karate Federasyonu olmak üzere hepimizindir.” 
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    16 Aralık 2019

    tarihinde eklendi.

Tasdemir: “Okay Arpa kardeşimizi kutluyoruz. Bu gurur başta Türkiye Karate Federasyonu olmak üzere hepimizindir.” 

SİYAHKUŞAK

Güneydoğu Asya Oyunları Federasyonu tarafından iki yılda bir organize edilen ve bu yıl Filipinler’de düzenlenen oyunlarda Filipinler Karate Milli Takımı’nın Teknik Direktörü olan Okay Arpa’nın ekibi, ev sahibi olmanın avantajını kullanarak 2 altın, 1 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı. 

Ercüment Tasdemir’de Okay Arpa’nın başarısı üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada övgü dolu sözler söyledi. Taşdemir: “Okay Arpa kardeşimizi kutluyoruz. Bu gurur başta Türkiye Karate Federasyonu olmak üzere hepimizindir.” 

Taşdemir, “Filipinler’de organize edilen Sea Games Deniz Oyunları”nda tarihinde ilk kez Filipinler Karate Milli Takımı 2 Altın, 1 Gümüş ve 9 Bronz madalya alarak başarı ile tamamlamıştır. Ülkemizin yetiştirdiği Dünya ve Avrupa Şampiyonu Okay Arpa kardeşimizi kutluyoruz. Bu gurur başta Türkiye Karate Federasyonu olmak üzere hepimizindir. Yurtdışın da Türkiye’yi başarı ile temsil eden tüm arkadaşlarımızı kutluyorum.”

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