DAĞLAR GÜNEŞİN DOĞUŞUNU ENGELLEYEMEZ!

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DAĞLAR GÜNEŞİN DOĞUŞUNU ENGELLEYEMEZ!

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Timuçin KARAHAN’dan tebrik mesajı

62 okunma — 12 Aralık 2021 14:08
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SİYAHKUŞAK

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SİYAHKUŞAK yazarı Timuçin KARAHAN’dan tebrik mesajı…
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Yazarımız Timuçin Karahan zorlu yarışı başarıyla geçen Yeni Başkan Av. Dr. Aslan Abid Uğuz’u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. Açık sözüyle bilinen yazarımız Karahan, “Sayın Aslan abid Uğuz’dan tek ricam vefat etmiş hocalara karşı daha duyarlı olması ve onları anımsatacak organizasyonlar yapmasıdır.” dedi.
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Karate Federasyonu Başkanı seçilen Sayın Aslan Abid Uğuz’u tebrik eder, bu görevinde başarılar dilerim. Neyse ki istediğimize yakın bir aday seçildi, Çok sayın Ömer Habeş hocamın barajı çeşitli şekillerle geçemeyip seçilememesi bana çok üzüntü verdi ama “Bundada vardır bir hayır.” diyorum.
Sayın Aslan abid Uğuz’dan tek ricam vefat etmiş hocalara karşı daha duyarlı olması ve onları anımsatacak organizasyonlar yapmasıdır.”
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