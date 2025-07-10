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TÜRKİYE KARATE PREMİER LİĞİ MURAT EŞSİZ ETABI MANİSA’DA BAŞLADI

TÜRKİYE KARATE PREMİER LİĞİ MURAT EŞSİZ ETABI MANİSA’DA BAŞLADI

Yılın En Prestijli Organizasyonları Arasında Yer Alan TKF Premier Ligi’nin 3’ncü Etabına 1.350 Sporcu Katılım Sağlıyor…

TÜRKİYE KARATE PREMİER LİĞİ MURAT EŞSİZ ETABI MANİSA’DA BAŞLADI

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen ve yılın en prestijli organizasyonları arasında yer alan Türkiye Karate Premier Ligi, sezonun üçüncü ayağı olan Murat Eşsiz Etabı ile Manisa’da başladı.

10-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Muradiye Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyona Türkiye genelinden 1.350 sporcu katılım sağladı. Farklı yaş kategorilerinde mücadele eden sporcular, klasman puanları ve sezon sonunda gerçekleşecek büyük final için kıyasıya yarışıyor.

Organizasyonun resmi açılış seremonisi, 11 Temmuz 2025 Cuma günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek. Manisa Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yunusemre ve Şehzadeler Belediyeleri başta olmak üzere birçok kurumun protokol üyelerinin katılması beklenen törende; federasyon yöneticileri, hakemler, antrenörler ve sporcular hazır bulunacak.

Beş etaptan oluşan Türkiye Karate Premier Ligi’nin bu üçüncü etabı, sezonun geri kalanı açısından büyük önem taşıyor. Müsabakalar, teknik ve taktik becerilerin yanı sıra sporcuların fiziksel ve mental dayanıklılıklarını da ön plana çıkarıyor.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, organizasyona dair yaptığı açıklamada, “Premier Lig projesiyle Türk karatesine yeni bir soluk getirdik. Her etapta çıtayı biraz daha yukarı taşıyoruz. Manisa’da olmaktan ve bu etabı, Türk karatesine büyük katkılar sunmuş Murat Eşsiz hocamızın adına düzenlemekten gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

 

 

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