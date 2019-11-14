Türkiye Karate Federasyonu’nun 2019 faaliyet takviminde yer alan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Diyarbakır’da başladı. Şampiyona, 17 Kasım Pazar günü sona erecek.

Diyarbakır’da start alan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası’nda 1999 ila 2004 arası doğumlu sporcular yarışırken şampiyonada 54 ilden 713 erkek, 562 bayan karateci mücadele veriyor. Şehrin ilk Türkiye Şampiyonası olma özelliği taşıyan organizasyon 17 Kasım Pazar günü son bulacak.

Şampiyonası’nın teknik toplantısı Diyarbakır Öğretmenevi’nde Başkan Esat Delihasan’ın yanı sıra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, GHSİM Şube Müdürü Aydın Çetin, Ümit, Genç, U21 Milli Takım Teknik Direktörü İbrahim Ercin, Diyarbakır Karate İl Temsilcisi Ahmet Yazar ve Antrenör Mehmet Yazar katılım gösterdi.

Seyrantepe Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı müsabakaların ilk gününde ümit, genç ve 21 yaş altı ferdi kata elemeleri yapıldı. Şampiyonanın açılış seremonisi 15 Kasım Cuma günü saat 17:30’da gerçekleşecek.