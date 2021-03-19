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WKF Başkanı Antonio Espinos, Türkiye’ye Başarılı Ev Sahipliği Nedeniyle Teşekkür Etti

25 okunma — 19 Mart 2021 21:53
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SİYAHKUŞAK

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Karate 1 Premier Lig’in İstanbul etabına tam not! Pandemi kurallarının geçerli olduğu bir dönemde ilk organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye otoritelerden tam not aldı.

WOW Convention Center’da 72 ülkeden 584 sporcunun katılımıyla düzenlenen Premier Lig sorunsuz bir şekilde sona ererken, Dünya Karate Federasyonu (WKF) Başkanı Antonio Espinos, Türkiye’ye başarılı ev sahipliği nedeniyle teşekkür etti.

TKF Başkanı Esat Delihasan, Karate 1 Premier Lig ve öncesindeki WKF Hakem Semineri’ni hiçbir aksaklık yaşamadan ve ‘koronavirüs’ tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “WKF, sezonun ilk organizasyonunu birçok aday ülke arasından Türkiye’ye verdi. Biz de onların güvenini boşa çıkarmadık ve kusursuz bir turnuva organize ettik. Organizasyonu başından sonuna kadar takip eden Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos dün finaller sonrası bize teşekkür etti” diye konuştu.

Türkiye, Karate 1 Premier Lig’in İstanbul etabını üç altın, dört gümüş ve üç bronz olmak üzere 10 madalya ile tamamlarken Başkan Esat Delihasan, karatecilerin form durumunun kendilerini Mayıs ayındaki Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları öncesi mutlu ettiğini söyledi.

Delihasan, finalleri yerinde takip eden Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Daire Başkanı Selçuk Çebi’ye teşekkür etti.

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