  • Anasayfa/
  • Haberler/
  • WKF, Tokyo 2020 Kota Takvimi Güncellendi
  • /

    16 Mart 2020

    tarihinde eklendi.

WKF, Tokyo 2020 Kota Takvimi Güncellendi

SİYAHKUŞAK

Dünya Karate Federasyonu (WKF), Koronavirüs salgını nedeniyle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota takviminde değişiklik yaptı. İptal edilen Karate 1 Premier Lig’in Rabat etabının yerine 17-19 Nisan’da yapılacak Madrid etabı kota müsabakaları arasına eklendi.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota takvimi Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından güncellendi.

WKF’in internet sitesinde yapılan açıklamada, 13-15 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan ancak Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Karate 1 Premier Lig’in Rabat etabının yerine 17-19 Nisan’da yapılacak Madrid etabının Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasına eklendi.

Olimpik sıralama Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile yapılan görüşmeler neticesinde ileri bir tarihe alındı

6 Nisan 2020’de sona erecek ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota alacak 32 sporcunun açıklanacağı olimpik sıralamanın da Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile yapılan görüşmeler neticesinde ileri bir tarihe alındığı belirtilen açıklamada, “Koronavirüs salgını nedeniyle 13-15 Mart tarihlerinde yapılması planlanan Karate 1 Premier Lig’in Rabat etabı Fas hükümeti tarafından alınan tedbirler kapsamında iptal edildi. WKF Yönetim Kurulu, yaptığı toplantılar ve değerlendirmeler sonucunda iptal edilen Rabat turnuvası yerine Madrid etabının Tokyo 2020 kota müsabakaları arasına dahil edilmesini onayladı” ifadeleri kullanıldı.

Alınan önlemler kapsamında WKF, Karate 1 Premier Lig’in Madrid etabının seyircisiz yapılacağını açıkladı. 

Benzer İçerikler
Başkan Esat Delihasan, “Olimpiyat Oyunları’nın ilk aşamasını başarıyla noktalamanın gururunu yaşıyoruz.”
Haberler Başkan Esat Delihasan, “Olimpiyat Oyunları’nın ilk aşamasını başarıyla noktalamanın gururunu yaşıyoruz.”
Flaş! 0limpik Puanlamada 5 Karatecimize Tokyo 2020 kotası…
Haberler Flaş! 0limpik Puanlamada 5 Karatecimize Tokyo 2020 kotası…
WTE, Faaliyet Takviminde Değişiklik Yaptı
Haberler WTE, Faaliyet Takviminde Değişiklik Yaptı
Son Dakika! Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası iptal…
Haberler Son Dakika! Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası iptal…
Tüm Yurt İçi ve Uluslararası Karate Faaliyetlerine “Kovid-19” Darbesi!
Haberler Tüm Yurt İçi ve Uluslararası Karate Faaliyetlerine “Kovid-19” Darbesi!
Karate 1 Premier Lig’in Salzburg Etabı Start Aldı
Haberler Karate 1 Premier Lig’in Salzburg Etabı Start Aldı
  • Site İçi Yorumlar

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !