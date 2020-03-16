WKF, Tokyo 2020 Kota Takvimi Güncellendi

Dünya Karate Federasyonu (WKF), Koronavirüs salgını nedeniyle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota takviminde değişiklik yaptı. İptal edilen Karate 1 Premier Lig’in Rabat etabının yerine 17-19 Nisan’da yapılacak Madrid etabı kota müsabakaları arasına eklendi.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota takvimi Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından güncellendi.

WKF’in internet sitesinde yapılan açıklamada, 13-15 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan ancak Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Karate 1 Premier Lig’in Rabat etabının yerine 17-19 Nisan’da yapılacak Madrid etabının Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasına eklendi.

Olimpik sıralama Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile yapılan görüşmeler neticesinde ileri bir tarihe alındı

6 Nisan 2020’de sona erecek ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota alacak 32 sporcunun açıklanacağı olimpik sıralamanın da Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile yapılan görüşmeler neticesinde ileri bir tarihe alındığı belirtilen açıklamada, “Koronavirüs salgını nedeniyle 13-15 Mart tarihlerinde yapılması planlanan Karate 1 Premier Lig’in Rabat etabı Fas hükümeti tarafından alınan tedbirler kapsamında iptal edildi. WKF Yönetim Kurulu, yaptığı toplantılar ve değerlendirmeler sonucunda iptal edilen Rabat turnuvası yerine Madrid etabının Tokyo 2020 kota müsabakaları arasına dahil edilmesini onayladı” ifadeleri kullanıldı.

Alınan önlemler kapsamında WKF, Karate 1 Premier Lig’in Madrid etabının seyircisiz yapılacağını açıkladı.