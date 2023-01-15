SENSEİ RAMAZAN ÇELİKTÜRK HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞTU

Karate sporunun büyük emektarlarından Sensei Ramazan Çeliktürk Hakkın rahmetine kavuştu.

Adı Kempo Karate ile özdeşleşen ve bir çok branşta sporcu ve antrenör yetiştiren Ramazan hocanın vefatı tüm camiada derin üzüntüye yol açtı.

Ramazan hoca, camiada bir çok ustamızın yol arkadaşı olmuş, bazen bir dokunuş yaparak, bazen hizmetiyle katkı sağlamış, bunun yanında hayatını öğrencilerine emeğe adamış ve kürsülere çıkarttığı sporcularıyla son dakikaya kadar Do sporlarına hizmet etmiş değerli bir usta olarak adını yazdırdı ve tüm sevenlerini yanlız bıraktı.

Karate camiamızın değerli hocaları Ramazan Çeliktürk hocanın vefatının ardından üzüntülerini sosyal medyadan dile getirdiler. Acıyı paylaşan yol arkadaşları, sporcuları ve sevenleri rahmet dilediler.

Aslan Abid Uğuz, “Karate’nin bir çınarını daha kaybettik.”

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz yayınladığı taziye mesajında, “Karate’nin bir çınarını daha kaybettik. Ramazan Çeliktürk hocamız ebediyete irtihal etti. Mekanı Cennet olsun. Türk Karatesine emeklerinden dolayı biz kendisinden razıyız, Allah da hocamızdan razı olsun inşallah.” dedi.

Enver Hancı, “Ramzan Çeliktürk hep acıların arkadaşı oldu.”

Ramazan Çeliktürk hocamızın hocası Ustad Enver Hancı, acısını dile getirdi. Hancı, “Benim can dostum, öğrencim, arkadaşım kardeşim, Ramzan Çeliktürk hep acıların arkadaşı oldu. Bütün açılar gelip onu buldu, yinede direndi, ne üzüntü kü mağlup oldu, bütün tanıdıklarını yasa boğdu. Nur içinde uyu canım dostum, canım kardeşim, Allah kalanlara sabır versin, mekanın cennet olsun, her zaman kalbimizdesin, ruhun şadolsun.

Sensei Ramazan Çeliktürk Kimdir?

Rahmetli Ramazan Çeliktürk 1968’de 12 yaşındayken bir arkadaşının vesilesi ile Shihan Ahmet Doğaner ile Fatih Güreş Kulübü’nde başladı ve Hüseyin Küçük ile devam etti. 7 ay kadar çalıştıktan sonra Kenbo Karate’ye geçti. Hocası Enver Hancı/Ergun Çebi yönetiminde Milli Türk Talebe Birliği’nde çalıştı. Sonra Bayrampaşa’ya geçiş yaptı ve bir sene çalıştıktan sonra tekrar Fındıkzade’ye geri geldi. 79’da askere gidene kadar orada devam etti. Askerden geldikten sonra yine Kenbo’ya devam etti. Ramazan hocanın Karate Federasyonu’nda Kaju Kenbo ve Karate’de danları vardır.