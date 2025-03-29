54. GOLDEN BELT KARATE TURNUVASI’NDA 9 MADALYA

Dünyanın önemli uluslararası karate organizasyonlarından biri olan Golden Belt Turnuvası 29-30 Mart 2025 tarihlerinde Sırbistan’ın Čačak kentinde devam ediyor.

54. Golden Belt Karate Turnuvası’nda mücadele eden sporcularımız, 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya toplamda 9 madalya kazandı.

Bu turnuva, özellikle ilk kez uluslararası arenada mücadele eden sporcularımız için önemli bir deneyim oldu. Sporcularımız, edindikleri tecrübeyle gelecek müsabakalarda daha güçlü bir performans sergileme fırsatı yakalayacak.