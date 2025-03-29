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54. GOLDEN BELT KARATE TURNUVASI’NDA 9 MADALYA

54. GOLDEN BELT KARATE TURNUVASI’NDA 9 MADALYA

Dünyanın önemli uluslararası karate organizasyonlarından biri olan Golden Belt Turnuvası 29-30 Mart 2025 tarihlerinde Sırbistan’ın Čačak kentinde devam ediyor.

54. Golden Belt Karate Turnuvası’nda mücadele eden sporcularımız, 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya toplamda 9 madalya kazandı.

Bu turnuva, özellikle ilk kez uluslararası arenada mücadele eden sporcularımız için önemli bir deneyim oldu. Sporcularımız, edindikleri tecrübeyle gelecek müsabakalarda daha güçlü bir performans sergileme fırsatı yakalayacak.

Sena Akman – U21 Kadın Kumite 68 Kg – (Altın)
Zelal Gürbüz – U21 Kadın Kumite 68 Kg – (Gümüş)
Ecrin Ceylan Coşdan – Genç Kadın Kumite 48 Kg – (Gümüş)
Cansu Küçükaytekin – U21 Kadın Kumite 68 Kg – (Bronz)
Mukaddes Eskin – U21 Kadın Kumite 68 Kg – (Bronz)
Alp Emir Uysal – U21 Erkek Kumite 60 Kg – (Bronz)
Kerim Said Demirelli – U21 Erkek Kumite 67 Kg – (Bronz)
Serkan Çakır – Genç Erkek Kumite 61 Kg – (Bronz)
Muhammet Emin Kılıç – Genç Erkek Kumite 68 Kg – (Bronz)

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