AV. ASLAN ABİD UĞUZ: “ASIL İŞİMİZ BUNDAN SONRA BAŞLIYOR, ARTIK TÜM CAMİANIN BAŞKANIYIM.”

Türkiye Karate Federasyonu’nun 5. Olağan ve 7. Mali Genel Kurulu’da Avukat Aslan Abid Uğuz, TKF’nin yeni başkanı olurken yaptığı konuşmada, tüm camianın başkanı olduğunu dile getirdi.

Teşekkür konuşması için kürsüye gelen Aslan Abid Uğuz, 26 aydır sürdürdükleri maratonu mutlu sonla bitirdikleri için sevinçli olduklarını söyledi. Bundan böyle tüm karate camiasının başkanı olduğunu dile getiren Uğuz, “Öncelikle bu yarışta son ana kadar yarıştığımız diğer iki adayı da tebrik ediyorum. Bana oy veren tüm delegelere teşekkür ediyorum. Bundan sonra bana oy vermeyen delegeleri de yanımıza çekmek ve kafalarındaki soru işaretlerini gidermek için çalışacağız. Herkes bana seçildikten sonra ilk yapacağınız iş ne olacak diye soruyordu. Seçim çalışmaları için kurulan tüm whatsapp gruplarından çıkmak ilk işim olacak. Çünkü artık tüm camianın başkanıyım. Asıl işimiz bundan sonra başlıyor” diye konuştu.

Öte yandan Av. Aslan Abid Uğuz’un yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Timur Özdemir, Vedat Yolay, Mehmet Akif Gürbüz, Ömer Metin Uzuner, Cenk Hilmi Kılıç, Aydın Külekçi, Serpil Barış, Yaser Şahintekin, Uğur Doyduk, Fatih Kaya, Süleyman Kaya, Hatun Albayrak Şengüloğlu, Bekir Köksal, Nurettin Konar

Seçim sonrası Av. Aslan Abid Uğuz’u tebrik eden Ercüment Taşdemir de karate camiasına yakışır bir seçim sürecini geride bıraktıklarını söyledi ve yeni yönetime başarılar diledi.