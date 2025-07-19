Av. Dr. ASLAN ABİT UĞUZ, ÇORLU’DAKİ ŞAMPİYONADA HASRET GİDERDİ
Karate Federasyonu Önceki Dönem Başkanı Av. Dr. Aslan Abid UĞUZ, Çorlu’da düzenlenen Türkiye Minikler Karate Şampiyonası’nı yerinde takip etti. Eski Başkan hasret giderdi.
Asya Önel anısına düzenlene Türkiye Minikler Karate Şampiyonası için Çorlu’da gerçekleşti. Minik yüreklerin dev şampiyonasını önceki dönem Federasyon Başkanı Av. Dr. Aslan Abid UĞUZ yerinde izledi.
Kısa süre önce hakkın rahmetine kavuşan Asya Önel için Ahmet Önel hocaya ziyarete bulundu ve rahmetle andı.
Av. Dr. Aslan Abid Uğuz, Çorlu’daki şampiyonada camiadan yakın dostlarıyla hasret giderdi. Kimi ile selamlaştı, kimine sarıldı. Eski Başkan camianın hocalarına teşekkür etti.
Daha sonra medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘Özlemişiz, özlenmişiz!’ dedi.