

60. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’na sayılı günler kaldı!

EKF AVRUPA BÜYÜKLER KARATE ŞAMİYONASI ERİVAN’DA GERÇEKLEŞECEK!

Hazırlıklar tamam, heyecen yüksek ve Avrupa karatesi, şampiyonlarını Erivan’da seçiyor! EKF Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası 7-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Ermenistan’ın başkenti Erivan’da gerçekleşecek.

Şampiyonaya bu yıl 50 ülkeden 550’den fazla sporcu kayıt yaptırırken ülkemizi Avrupa’nın en büyük etkinliğinde erkeklerde 14, kadınlarda 12 toplamda 26 milli sporcumuz tatamide temsil edecek. Bu mücadelede kıtanın gözde sporcuları büyüklerde, bireysel ve takım kategorilerinde ve Para-Karate’de en iyileri bulmak ve zirve yarışı için bir araya gelecek.

Erivan kentindeki Karen Demyrchian Spor ve Konser Kompleksi’nde gerçekleşecek şampiyonada ilk gün bireysel, ikinci gün takım müsabakalarının elemeleri ile start alacak. Para Karate’de elemeler ve bronz madalya müsabakaları cuma günü yapılacak. Bireysel kategorilerde bronz madalya müsabakaları ve finaller cumartesi günü yapılacak. Bronz madalya müsabakaları ve takım kategorilerinin finalleri Pazar günü yapılacak.

Karate Milli Takımımız şampiyona öncesinde Sakarya ve İstanbul’da gerçekleştirdikleri kamp süreciyle etkin bir şekilde hazırlandılar. Şampiyona öncesi son hazırlıklarını tamamlamak üzere Ağrı ilimizde kampa girdiler.

Ay-yıldızlı takımımız, fiziksel ve zihinsel çalışmalarda yüksek motivasyon seviyesine ulaşırken güçlü rakiplerine karşı çalışmalar teknik ve taktik anlamda yoğun bir tempoda geçti. Sporcularımız milli formanın gururunu taşımanın bilinciyle antrenmanlarına büyük bir azim ve kararlılıkla devam ederken Avrupa kürsüsünde hem bireysel hem de takım kategorilerinde madalya hedefliyor.

EKF Büyükler Karate Şampiyonası, Kasım ayında Mısır’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası için bir eleme etkinliği olması nedeniyle daha da önemli olacak. Her kategorideki Altın, Gümüş ve Bronz madalya sahipleri Kahire’deki dünya etkinliğine doğrudan hak kazanacak.

Millilerimizin madalya mücadelesi yanında 2025’in son etkinliğinde yer alması adına Erivan’daki şampiyona bir kez daha önem kazanıyor.

Ülkemizi Temsil Edecek Sporcularımız:

Kadın Ferdi Kategoriler

Dilara Bozan – Kadın Kata

Gülsen Demirtürk – Kadın Kumite 50 Kg

Tuba Yakan – Kadın Kumite 55 Kg

Fatma Naz Yenen – Kadın Kumite 61 Kg

Eda Eltemur – Kadın Kumite 68 Kg

Zeyna Gaballa – Kadın Kumite +68 Kg

Erkek Ferdi Kategoriler

Enes Özdemir – Erkek Kata

Eray Şamdan – Erkek Kumite 60 Kg

Ömer Abdurrahim Özer – Erkek Kumite 67 Kg

Ömer Faruk Yürür – Erkek Kumite 75 Kg

Hasan Arslan – Erkek Kumite 84 Kg

Kadir Furkan Genç – Erkek Kumite +84 Kg

Kadın Takım Kata

Damla Su Türemen

Zehra Kaya

Elif Karaboğa

Erkek Takım Kata

Emre Vefa Göktaş

Enes Özdemir

Hüseyin Can Göksu

Kadın Takım Kumite

Eda Eltemur

Tuba Yakan

Sudenur Aksoy

Gülbahar Gözütok

Fatma Uygur

Erkek Takım Kumite

Eren Akkurt

Hasan Arslan

Ahmet Bulut

Enes Bulut

Samed Gök

Furkan Kayalı

Ömer Faruk Yürür

Yusuf Eren Temizel