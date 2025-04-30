

Donald Trump, geçtiğimiz günlerde UFC 314’de Dana White’ın misafiri olmuştu…

AMERİKA BAŞKANI DONALD TRUMP DÖVÜŞ SEVERLERİN ALKIŞLARINI BAKIN NASIL YORUMLADI!

Trump karşılaşmaları ilgiyle takip etti, bu onun ilk UFC’ye gelişi değil!

Donald Trump, geçtiğimiz günlerde UFC 314’de Dana White’ın misafiri oldu, aldığı alkışların ‘efsanevi’ olduğunu söyledi.

Miami’deki dövüş gecesinde kendisine Elon Musk ve Robert F. Kennedy Jr. gibi isimlerin de eşlik ettiği Başkan, ayakta alkışlandı.

Donald Trump, UFC 314’te gördüğü ilgiyi ‘efsane’ olarak niteledi ve bunun yönetiminin doğru yolda olduğunun kanıtı olduğunu iddia etti.

“Bu tür bir alkışı almak büyük bir onur, çünkü bu iyi bir iş yaptığımızı gösteriyor. İyi bir iş yapmasaydık, tam tersini alırdık.”

Trump, arenaya üç torunuyla birlikte, 17 yaşındaki Kai, 16 yaşındaki Donald J. Trump III ve 12 yaşındaki Spencer ile geldi.