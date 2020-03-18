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  • Flaş! 0limpik Puanlamada 5 Karatecimize Tokyo 2020 kotası…
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    18 Mart 2020

    tarihinde eklendi.

Flaş! 0limpik Puanlamada 5 Karatecimize Tokyo 2020 kotası…

SİYAHKUŞAK

Dünya Karate Federasyonu (WKF), 32 sporcunun kota aldığı puanlamayı açıkladı.  Milli karatecilerimizden Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocoağlu Akyol, Merve Çoban, Ali Sofuoğlu ve Uğur Aktaş Tokyo 2020 vizesi aldı.

Karatenin ilk kez yer alacağı Tokyo 2020 Olimiyat Oyunları’nda mücadele etme hakkı kazanan ilk isimler belli oldu. Dünya Karate Federasyonu, 2 Temmuz 2018’de başlayan Tokyo 2020 puanlamasının, Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen iki turnuvanın ardından 18 Mart 2020 tarihinde tamamlandığını açıkladı.

32 sporcunun kota aldığı puanlama sonunda Milli karateciler Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocoağlu Akyol, Merve Çoban, Ali Sofuoğlu ve Uğur Aktaş Türkiye adına olimpiyat vizesi alan ilk isimler oldu. Ev sahibi Japonya’nın ise sekiz dalın tamamında katılım sağlayacağı göz önünde bulundurulunca, puanlama ile beş sporcusunu Tokyo 2020’ye gönderen Türkiye, bu alanda en başarılı ülke oldu.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda karate müsabakaları 8 dalda yapılacak ve her kategoride 10 sporcu olmak üzere toplam 80 isim, Olimpiyat deneyimi yaşayan ilk karateciler olacak.

 

Male Categories Female Categories
Male Kata

Mattia Busato (ITA)
Antonio Diaz (VEN)
Ryo Kiyuna (JPN)
Damian Quintero (ESP)
Ali Sofuoglu (TUR)

 Female Kata

Viviana Bottaro (ITA)
Sakura Kokumai (USA)
Mo Sheung Grace Lau (HKG)
Sandra Sanchez (ESP)
Kiyou Shimizu (JPN)
Male Kumite -67kg

Darkhan Assadilov (KAZ)
Angelo Crescenzo (ITA)
Steven Dacosta (FRA)
Vinicius Figueira (BRA)
Naoto Sago (JPN)

 Female Kumite -55kg

Sara Bahmanyar (IRI)
Miho Miyahara (JPN)
Serap Ozcelik Arapoglu (TUR)
Anzhelika Terliuga (UKR)
Tzu-Yun Wen (TPE)
Male Kumite -75kg

Rafael Aghayev (AZE)
Bahman Asgari Ghoncheh (IRI)
Luigi Busa (ITA)
Stanislav Horuna (UKR)
Ken Nishimura (JPN)

 Male Kumite -61kg

Merve Coban (TUR)
Giana Lotfy (EGY)
Jovana Prekovic (SRB)
Mayumi Someya (JPN)
Xiaoyan Yin (CHN)
Male Kumite +75kg

Ugur Aktas (TUR)
Ryutaro Araga (JPN)
Sajad Ganjzadeh (IRI)
Jonathan Horne (GER)
Ivan Kvesic (CRO)

 Female Kumite +61kg

Hamideh Abbasali (IRI)
Meltem Hocaouglu (TUR)
Elena Quirici (SUI)
Ayumi Uekusa (JPN)
Irina Zaretska (AZE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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