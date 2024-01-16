FLAŞ! İSTANBUL’DA AÇIK WİNG TSUN SEMİNERİ

Wing Tsun Kung-fu’da yeni bir ivme! Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da faaliyete başlayan Wing Tsun Academy ay sonu açık seminer verecek. Halka açık ve ücretsiz seminer İstanbul Bahçelievler’de gerçekleşecek.

Türkiye’de Wing Tsun Kung-fu’da yapılanma sürecine giren organizasyon “Wing Tsun Academy Türkiye” olarak faaliyet gösterecek ve İstanbul semineri Sifu Mohammet İnce tarafından verilecek. 7’den 70’e herkesin yapabileceği bir ekol olarak tanımlanan Wing Tsun her yaştan katılımcıya açık olacak.

Seminer, Sifu Muhammet İnce’ yönetiminde İstanbul Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi’nde 28.01.2024 Pazar günü gerçekleşecek. Akademi’nin iletişim bölümünden katılım için Sani Ak’dan bilgi alınabilecek…

Seminer İletişim: 0533 024 39 19