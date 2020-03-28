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  • Fransa’nın Başkenti Paris’te Yapılması Plananan Tokyo 2020 Kalifikasyon Turnuvası Ertelendi
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    28 Mart 2020

    tarihinde eklendi.

Fransa’nın Başkenti Paris’te Yapılması Plananan Tokyo 2020 Kalifikasyon Turnuvası Ertelendi

SİYAHKUŞAK

Fransa’nın başkenti Paris’te yapılması planlanan ve Türkiye’nin 4 sporcu ile yarışacağı Tokyo 2020 Kalifikasyon Turnuvası WKF tarafından ertelendi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nı bir yıl ertelediğini açıklamasının ardından Dünya Karate Federasyonu (WKF),  yaptığı toplantı ile 8-10 Mayıs’ta Fransa’nın başkenti Paris’te yapılması plananan Kalifikasyon Turnuvası’nın ertelendiğini açıkladı.

WKF’nin internet sitesinden yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle Olimpiyatların ertelenmesi üzerine böyle bir karar alındığı vurgulandı.

18 Mart 2020’de Olimpik Puan Listesi’nin ilan edilmesinin ardından Türk karateciler Serap Özçelik Arapoğlu, Merve Çoban, Meltem Hocaoğlu Akyol, Uğur Aktaş ve Ali Sofuoğlu Tokyo 2020 kotası almıştı.

Türkiye, kalan üç kota için mücadelesini Kalifikasyon Turnuvası’nda sürdürecek. Puanlamada ilk sekiz içerisinde yer alan Milli karatecilerden Dilara Bozan, Eray Şamdan, Burak Uygur ve Erman Eltemur olimpiyat şansını devam ettirecek isimler olacak.

Açıklamda ayrıca, 24 sporcunun daha Tokyo 2020 kotası alacağı Kalifikasyon Turnuvası’nın yeni tarihinin, Olimpiyat Oyunları takviminin netleşmesinin ardından kararlaştırılacağı belirtildi.

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