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GENÇLERBİRLİĞİ KİCK BOKS TAKIMI’NDAN TURKISH OPEN’DA 5 MADALYA!

GENÇLERBİRLİĞİ KİCK BOKS TAKIMI’NDAN TURKISH OPEN’DA 5 MADALYA!

Turkish Open WAKO World Cup Geçtiğimiz Günlerde Antalya’da Düzenlendi…
GENÇLERBİRLİĞİ KİCK BOKS TAKIMI’NDAN TURKISH OPEN’DA 5 MADALYA!


Bu yıl Süper Liğe geri dönen Gençlerbirliği’nin Kick Boks Takımı, geçtiğimiz günlerde Antalya’da düzenlenen Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası’nda 5 madalya kazandı. Turnuvaya 41 ülkeden 2 bin 549 sporcu katıldı.

Antalya’da düzenlenen Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası’nda (Turkish Open WAKO World Cup) Gençlerbirliği Kick Boks Takımı toplamda 5 madalyanın sahibi oldu.

14 -18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası’na (Turkish Open WAKO World Cup) 41 ülkeden 2 bin 549 sporcu katıldı. Gençlerbirliği Kick Boks Takımı olarak yer aldığı turnuvada, kırmızı-karalar toplamda 5 madalyanın sahibi oldu. 3 sporcusu ezici üstünlükle rakiplerini eleyerek çıktığı finalde mücadele etseler de rakiplerine elenerek gümüş madalyanın sahibi olurken; 2 sporcusu da turnuvayı 3. olarak tamamlayıp bronz madalya almaya hak kazandı.

Turkish Open WAKO World Cup madalya alan sporcular:

-Hüseyin Karaağaç – 63.5 kg – Low Kick – 2.’lik gümüş madalya

-Huri Özdemir – 48 kg – Low Kick – 2.’lik gümüş madalya

-Ayşegül Aydın -50 kg – Light Contact – 2.’lik gümüş madalya

-Tuğba Yıldız -70 kg -Low Kick- 3.’lük bronz madalya

-Ayşegül Aydın – 50 kg – Kick Light – 3.’lük bronz madalya

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