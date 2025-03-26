İNSANSI ROBOT ARTIK DAHA İNSANSI! ‘BU KEZ YANA TAKLA ATTI’

İnsansı robot artık daha insansı! Bu kez dünyanın ilk yana doğru takla atabilen insansı robotu ünvanını kazandı.



Çin merkezli Unitree Robotics, bir ilke imza attı. Yeni insansı robot G1, dünyanın ilk yana doğru takla atabilen insansı robotu ünvanını kazandı. Şirketin paylaştığı görüntülerde G1 kusursuz bir yan takla attı ve bunu herhangi bir arıza veya hasar olmadan gerçekleştirdi. Görüntülerde, insansı robotların çeviklik ve denge konusunda ne kadar geliştiği gözlerden kaçmadı.

Unitree Robotics, bir robotik şirketidir ve özellikle dört ayaklı robotlarıyla tanınır. Şirket, yapay zeka ve robotik alanında önemli çalışmalar yürütmektedir. Unitree’nin robotları, araştırma, eğitim ve çeşitli endüstriyel uygulamalar için kullanılmaktadır. Hafiflikleri, çeviklikleri ve yüksek performansları ile dikkat çekmektedir. Unitree, robot teknolojileri alanında yenilikçi çözümler sunarak sektörde önemli bir oyuncu haline gelmiştir.

Dünya Robot Konferansı’nda, Unitree Robotics’in iki Biorobot’u çok sayıda insanı cezbetti. İnsansı Biorobot endüstrisinin şu anda bir salgının arifesinde olduğunu ve bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve yeni enerji araçlarından sonra başka bir devrim niteliğinde ürün haline gelmesinin beklendiği belirttiliyor.