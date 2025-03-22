IOC BAŞKANI KRİSTY COVENTRY: YENİLİĞİ BENİMSEYECEĞİZ, DOSTLUK, MÜKEMMELLİK VE SAYGI DEĞERLERİNİ SAVUNACAĞIZ.”



IOC Başkanı seçilen Kirsty Coventry, “Sporun, herkesi birleştirme, ilham verme ve fırsatlar yaratma konusunda eşsiz bir gücü var ve ben bu gücü en üst düzeyde kullanmaya kararlıyım” dedi ve yeniliği benimseyeceğini ifade etti.



Zimbabveli Kirsty Coventry, Yunanistan’ın Kosta Navarino kentinde düzenlenen 144. IOC Genel Kurulu’nda yapılan ilk tur oylama sonucunda Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) 10. Başkanı ve IOC tarihindeki ilk kadın başkan olarak seçildi.

Başkan Coventry şunları söyledi: “Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı olarak seçilmekten inanılmaz derecede onur ve heyecan duyuyorum! Diğer üyelere güvenleri ve destekleri için içtenlikle teşekkür etmek istiyorum.

“Yıllar önce Zimbabve’de yüzmeye başlayan genç kız, bu anı asla hayal edemezdi.

“Özellikle ilk kadın IOC Başkanı ve aynı zamanda Afrika’dan gelen ilk kişi olmaktan gurur duyuyorum. Bu oylamanın birçok insana ilham vermesini umuyorum. Bugün cam tavanlar kırıldı ve bir rol model olarak sorumluluklarımın tamamen farkındayım.

“Sporun, herkesi birleştirme, ilham verme ve fırsatlar yaratma konusunda eşsiz bir gücü var ve ben bu gücü en üst düzeyde kullanmaya kararlıyım. Sporcularımız, hayranlarımız ve sponsorlarımız da dahil olmak üzere tüm Olimpiyat ailesiyle birlikte, güçlü temellerimiz üzerine inşa edeceğiz, yeniliği benimseyeceğiz ve dostluk, mükemmellik ve saygı değerlerini savunacağız. Olimpiyat Hareketi’nin geleceği parlak ve başlamak için sabırsızlanıyorum!”