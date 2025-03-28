FLAŞ! FLAŞ! FLAŞ!
TKF BAŞKANI ERCÜMENT TAŞDEMİR, CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYİP ERDOĞAN İLE BİRARAYA GELDİ...
54. GOLDEN BELT KARATE TURNUVASI’NDA 9 MADALYA
54. GOLDEN BELT KARATE TURNUVASI’NDA 9 MADALYA
54. GOLDEN BELT KARATE TURNUVASI BAŞLIYOR…
54. GOLDEN BELT KARATE TURNUVASI BAŞLIYOR…
İNSANSI ROBOT ARTIK DAHA İNSANSI! ‘BU KEZ YANA TAKLA ATTI’
İNSANSI ROBOT ARTIK DAHA İNSANSI! ‘BU KEZ YANA TAKLA ATTI’
PENDİK MÜCADELE SPOR KULÜPLERİ BİRLİĞİ RAMAZAN AYINDA ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR
PENDİK MÜCADELE SPOR KULÜPLERİ BİRLİĞİ RAMAZAN AYINDA ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR
TKF BAŞKANI ERCÜMENT TAŞDEMİR, CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYİP ERDOĞAN İLE BİRARAYA GELDİ
TKF BAŞKANI ERCÜMENT TAŞDEMİR, CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYİP ERDOĞAN İLE BİRARAYA GELDİ
OZEKİ ONOSATO, BÜYÜK SUMO TURNUVASI’NDA İMPARATORLUK KUPASINI KAZANDI
OZEKİ ONOSATO, BÜYÜK SUMO TURNUVASI’NDA İMPARATORLUK KUPASINI KAZANDI
IOC BAŞKANI KRİSTY COVENTRY: YENİLİĞİ BENİMSEYECEĞİZ, DOSTLUK, MÜKEMMELLİK VE SAYGI DEĞERLERİNİ SAVUNACAĞIZ.”
IOC BAŞKANI KRİSTY COVENTRY: YENİLİĞİ BENİMSEYECEĞİZ, DOSTLUK, MÜKEMMELLİK VE SAYGI DEĞERLERİNİ SAVUNACAĞIZ.”
TİFLİS GRAND SLAM’DA VEDAT ALBAYRAK’TAN ALTIN MADALYA!
TİFLİS GRAND SLAM’DA VEDAT ALBAYRAK’TAN ALTIN MADALYA!
ABD’Lİ DEV BOKSÖR GEORGE FOREMAN 76 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
ABD’Lİ DEV BOKSÖR GEORGE FOREMAN 76 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
FLAŞ! ZİMBABVE’DEN KRİSTY COVENTRY ULUSLARARASI OLİMPİYAT KOMİTESİ BAŞKANI SEÇİLDİ
FLAŞ! ZİMBABVE’DEN KRİSTY COVENTRY ULUSLARARASI OLİMPİYAT KOMİTESİ BAŞKANI SEÇİLDİ

JAKE PAUL, “ANTHONY JOSHUA’NIN CANINA OKUYACAĞIM” DEDİ, TOMMY FRUY KARŞI ÇIKTI!

JAKE PAUL, “ANTHONY JOSHUA’NIN CANINA OKUYACAĞIM” DEDİ, TOMMY FRUY KARŞI ÇIKTI!
  • Haberler / Manşet
  • 28 Mart 2025 22:06 | Güncellenme: 28 Mart 2025 22:43
  • 0
  • 60
  • A+
    A-


Jake Paul rahat durmadı ve bu sefer hedefine Anthony Joshua’yı aldı. ‘Problem çocuk’ podcast’inde  “Joshua’nın canına okuyacağımı biliyorum.” dedi. Çok geçmeden olaya giren Tommy Fury, Jake Paul’a pek de dostça olmayan bir hatırlatması günün konusu oldu.

Tommy Fury; "Kırık bir elim varken beni yenemeyeceğini hatırlatmak istedim."

Tommy Fury; “Kırık bir elim varken beni yenemeyeceğini hatırlatmak istedim.”


You Touber olarak adını duyuran sonra boks dünyasına hızlı bir giriş yapan Jake Paul kısa bir süre önce podcast’inde ağır sıklet boks yıldızı Anthony Joshua’yı yenebileceğini iddia etti. Dahası, “Çenesi yok, becerisi yok ve kaskatı. Ve seni seviyorum, Anthony. Biz arkadaşız, ama seninle dövüşmek istiyorum.” diye devam etti.

Paul’ün uzun zamandır rakibi olan ve Şubat 2023’te dövüştüklerinde Paul’ü bölünmüş kararla yenen Tommy Fury, olası bir Joshua-Paul eşleşmesi hakkında fikir beyan etmeye karar verdi ve iddia sahibinin şansını beğenmedi. Fury, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir klipte “Jake Paul ve Anthony Joshua,” olası bir maç hakkında, “Sadece buraya gelip herkese temelde kırık bir elim varken beni yenemeyeceğini hatırlatmak istedim. Bir elim vardı ve yine de kaybetti.” dedi.

Tommy Fury, Jake Paul’un boks ringinde Anthony Joshua’yı yenebileceği iddiasına karşılık YouTuber’a karşı kendi galibiyetini gerekçe göstererek karşı çıktı.

Paul, 2020’de başladığı profesyonel boks kariyerinde 11 galibiyet ve bir yenilgi aldı. En son kasımda ağırsıklet efsanesi Mike Tyson’ı puanla geride bıraktı. 28 yaşındaki Amerikalı, gözünü bir başka eski ağırsıklet şampiyonuna dikti.

Joshua’nın 28-4 profesyonel rekoru ve Olimpiyat altın madalyası ile iki kez ağır sıklet şampiyonu olması göz önüne alınması gerekiyor. Joshua son olarak eylülde Daniel Dubois’ya nakavtla yenilmişti. 5. rauntta gelen bu yenilgide AJ, yurttaşı Dubois IBF kemerini koruduğu için üç kez ağırsıklet şampiyonu olma fırsatını kaçırmıştı.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.