JAKE PAUL, “ANTHONY JOSHUA’NIN CANINA OKUYACAĞIM” DEDİ, TOMMY FRUY KARŞI ÇIKTI!



Jake Paul rahat durmadı ve bu sefer hedefine Anthony Joshua’yı aldı. ‘Problem çocuk’ podcast’inde “Joshua’nın canına okuyacağımı biliyorum.” dedi. Çok geçmeden olaya giren Tommy Fury, Jake Paul’a pek de dostça olmayan bir hatırlatması günün konusu oldu.



You Touber olarak adını duyuran sonra boks dünyasına hızlı bir giriş yapan Jake Paul kısa bir süre önce podcast’inde ağır sıklet boks yıldızı Anthony Joshua’yı yenebileceğini iddia etti. Dahası, “Çenesi yok, becerisi yok ve kaskatı. Ve seni seviyorum, Anthony. Biz arkadaşız, ama seninle dövüşmek istiyorum.” diye devam etti.

Paul’ün uzun zamandır rakibi olan ve Şubat 2023’te dövüştüklerinde Paul’ü bölünmüş kararla yenen Tommy Fury, olası bir Joshua-Paul eşleşmesi hakkında fikir beyan etmeye karar verdi ve iddia sahibinin şansını beğenmedi. Fury, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir klipte “Jake Paul ve Anthony Joshua,” olası bir maç hakkında, “Sadece buraya gelip herkese temelde kırık bir elim varken beni yenemeyeceğini hatırlatmak istedim. Bir elim vardı ve yine de kaybetti.” dedi.

Tommy Fury, Jake Paul’un boks ringinde Anthony Joshua’yı yenebileceği iddiasına karşılık YouTuber’a karşı kendi galibiyetini gerekçe göstererek karşı çıktı.

Paul, 2020’de başladığı profesyonel boks kariyerinde 11 galibiyet ve bir yenilgi aldı. En son kasımda ağırsıklet efsanesi Mike Tyson’ı puanla geride bıraktı. 28 yaşındaki Amerikalı, gözünü bir başka eski ağırsıklet şampiyonuna dikti.

Joshua’nın 28-4 profesyonel rekoru ve Olimpiyat altın madalyası ile iki kez ağır sıklet şampiyonu olması göz önüne alınması gerekiyor. Joshua son olarak eylülde Daniel Dubois’ya nakavtla yenilmişti. 5. rauntta gelen bu yenilgide AJ, yurttaşı Dubois IBF kemerini koruduğu için üç kez ağırsıklet şampiyonu olma fırsatını kaçırmıştı.